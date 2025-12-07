Números de la suerte de Walter Mercado para este lunes, 8 de diciembre; predicciones para los 12 signos

Para este lunes 8 de diciembre, el movimiento de los astros señala procesos de transformación interna y la llegada de nuevas posibilidades. Estas proyecciones forman parte del legado espiritual de Walter Mercado, una tradición que actualmente mantiene viva su sobrina, Betty B. Mercado.

El final del mes se presenta con una energía de renovación que motiva a cada signo a fortalecer su desarrollo personal y a reconocer las oportunidades que el cosmos coloca en su camino.

Según lo informado por El Nuevo Herald, medio encargado de compartir estas lecturas, cada signo del zodiaco recibe una orientación particular acompañada de sus números de la suerte, útiles para tomar decisiones importantes y atraer prosperidad en diversos aspectos, incluso en temas relacionados con el azar.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Se producen cambios a su alrededor y se intensifican los vínculos afectivos y laborales. El amor y la pasión se fortalecen. Su bienestar físico y emocional mejora. La motivación por aprender aumenta, impulsándolo a participar en seminarios y actividades educativas.

Números de suerte: 14, 4, 8.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Situaciones del pasado reaparecen. Surge un reencuentro con alguien reciente que dejó buena impresión. Es importante evitar involucrarse en conflictos ajenos y evaluar con cuidado antes de iniciar una relación amorosa.

Números de suerte: 18, 31, 42.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Se acentúa el deseo de ayudar a otros. Habrá quienes soliciten apoyo, lo que generará satisfacción, pero es necesario evitar excesos para que no se aprovechen de su generosidad. Mantener el equilibrio será fundamental.

Números de suerte: 8, 9, 23.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

La energía astral impulsa la búsqueda de respuestas en lo profundo. La información requerida llega con facilidad. Las emociones se intensifican y atraen personas de carácter fuerte. Podría surgir interés por asociarse con alguien recién conocido.

Números de suerte: 31, 21, 5.

Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre. | Foto: Foto 1: Gettty Images - Foto 2: Getty Images

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Es necesario manejar la ira, los celos y las ideas infundadas. Los conflictos adquieren una carga emocional intensa. Una figura femenina cercana será clave para enfrentar situaciones importantes para el propio crecimiento.

Números de suerte: 42, 40, 9.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Conviene no permitir que otros tomen control mediante las emociones. Pensar antes de actuar es esencial. Se recomienda paciencia y claridad al enfrentar situaciones, siempre con tacto y diplomacia.

Números de suerte: 45, 23, 9.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Es mejor evitar respuestas impulsivas o exageraciones. No es conveniente complicarse con problemas innecesarios. La energía debe dirigirse hacia metas que aporten estabilidad económica.

Números de suerte: 32, 44, 10.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Cambiar la actitud negativa sobre la suerte en el amor será clave. Recuperar la confianza personal permitirá avanzar. Situaciones íntimas o familiares se resolverán. Se prioriza lo espiritual sobre lo superficial.

Números de suerte: 31, 6, 3.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se liberan tensiones y se busca algo más práctico. Destaca en el ámbito laboral. Llega la oportunidad de disfrutar lo que se ha logrado con esfuerzo. Los planes de viaje avanzan sin obstáculos.

Números de suerte: 30, 10, 2.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Se recomienda dejar atrás lo negativo y no permitir que experiencias dolorosas afecten el presente. Confiar en el proceso y continuar con su labor personal permitirá avanzar con claridad.

Números de suerte: 19, 9, 3.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Surgen nuevas oportunidades económicas. Es un buen momento para retomar proyectos pendientes. Las ideas serán valoradas por quienes lo apoyan, y la suerte favorece el progreso.

Números de suerte: 15, 48, 26.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

La vida social se mueve con rapidez y obliga a reorganizar compromisos. Podría ceder ante demandas de la pareja para mantener la armonía. El orgullo no debe interferir en los vínculos importantes.