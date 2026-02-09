Números de la suerte de Walter Mercado para hoy lunes, 9 de febrero: predicciones para todos los signos

El 2026 arrancó envuelto en una atmósfera de renovación y expectativa, marcando el inicio de un periodo que promete cambios y posibilidades para muchas personas. Como ocurre cada año, la astrología volvió a captar la atención, con especialistas compartiendo sus proyecciones, tomadas por algunos como una orientación para enfrentar el día a día.

En este contexto, al comenzar la semana del 9 de febrero, Betty B. Mercado, sobrina del icónico astrólogo Walter Mercado, dio a conocer las cifras de la suerte para quienes mantienen viva la ilusión de acertar en la lotería. Estas predicciones fueron difundidas por El Nuevo Herald y organizadas según cada signo del horóscopo.

De esta manera, los primeros días del año transcurren bajo una vibra distinta, alimentada por la expectativa de que el 2026 traiga consigo procesos de cambio, crecimiento personal y nuevas oportunidades.

Aries

El placer se disfruta con equilibrio y el trabajo trae reconocimiento. La protección espiritual es fuerte frente a envidias y obstáculos. La suerte favorece las uniones.

Números de suerte: 9, 18, 32.

Tauro

La salud mejora con cuidados adecuados y apoyo médico. Se superan cargas emocionales y se abre espacio para combinar trabajo y disfrute personal.

Números de suerte: 5, 17, 22.

Géminis

Se despierta el interés por el entorno y la necesidad de tomar decisiones firmes. Es momento de enfocarse en el presente y fortalecer la autoestima.

Números de suerte: 14, 26, 9.

Cáncer

La honestidad y la fidelidad marcan el camino en el amor. Se cierran ciclos de relaciones complicadas y se prioriza la confianza y la estabilidad emocional.

Números de suerte: 49, 6, 10.

Leo

Se expanden los horizontes a través de viajes, estudios y vocación de servicio. Hay madurez, compromiso y un renacer personal lleno de logros.

Números de suerte: 41, 29, 13.

Virgo

Se aprende a no cargar problemas ajenos. Llega claridad, seguridad y una fe fortalecida para actuar con mayor sabiduría.

Números de suerte: 30, 4, 23.

Libra

El magnetismo personal aumenta en el amor y el trabajo. Nuevas alianzas y apoyos impulsan el crecimiento emocional y profesional.

Números de suerte: 33, 47, 12.

Escorpio

El amor verdadero se define con claridad. Hay oportunidades sentimentales importantes y decisiones clave en relaciones ya existentes.

Números de suerte: 40, 25, 17.

Sagitario

Asuntos legales y financieros fluyen de forma positiva. El esfuerzo se ve recompensado y la visión de vida se transforma favorablemente.

Números de suerte: 39, 21, 5.

Capricornio

La intuición guía encuentros importantes y se sanan vínculos del pasado. Se resuelven deudas y se fortalece la voz propia.

Números de suerte: 18, 15, 2.

Acuario

Se dejan atrás miedos y se expresa el afecto con honestidad. El amor trae sorpresas y nuevas oportunidades de estabilidad emocional.

Números de suerte: 1, 43, 27.

Piscis

Se solucionan conflictos familiares e íntimos. Las experiencias pasadas dejan aprendizajes que preparan para enfrentar nuevos retos con fortaleza.

Números de suerte: 3, 11, 50.