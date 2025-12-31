Números de Walter Mercado para el 1 de enero: podría ganar la lotería el primer día del 2026

Para el primer día de 2026, miles de personas esperan que la suerte toque a su puerta y llene sus vidas de abundancia. Por ello, a través de rituales y oraciones, muchos esperan convertirse en ganadores de los distintos sorteos de loterías y chances.
En este contexto, Betty B. Mercado, una de las sobrinas del recordado vidente Walter Mercado, actualizó a sus seguidores al compartir los números de la suerte correspondientes al 1 de enero.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Este día favorece el análisis y las decisiones bien pensadas. Una conversación clave podría abrir caminos inesperados si se maneja con calma.
Números de la suerte: 12, 26 y 32.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Es un momento propicio para organizar prioridades, proyectar inversiones o tomar decisiones que habían sido postergadas. El esfuerzo sostenido será la base del éxito.
Números de la suerte: 17, 23 y 35.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Este 1 de enero resulta ideal para firmar acuerdos, establecer límites y dar forma a proyectos que requieran concentración. La claridad mental será un gran aliado.
Números de la suerte: 10, 20 y 31.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El nuevo año comienza con la necesidad de comunicarse desde la madurez emocional. Conversaciones profundas pueden ayudar a cerrar ciclos pendientes.
Números de la suerte: 4, 13 y 25.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Es un día ideal para resolver asuntos laborales y organizar rutinas. La constancia traerá resultados visibles.
Números de la suerte: 9, 21 y 36.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La capacidad de análisis se potencia, permitiendo tomar decisiones acertadas en temas laborales y académicos. El orden mental será clave para avanzar.
Números de la suerte: 8, 18 y 30.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El inicio del año invita a simplificar la vida y poner orden tanto en el hogar como en las emociones. Liberar cargas innecesarias traerá bienestar y claridad.
Números de la suerte: 5, 12 y 27.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La comunicación se vuelve estratégica. Es un buen día para negociar y aclarar malentendidos, siempre actuando con paciencia y discreción.
Números de la suerte: 1, 19 y 33.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El 2026 comienza con una mirada realista sobre las finanzas y los proyectos personales. Ajustar hábitos permitirá construir bases más sólidas a futuro.
Números de la suerte: 2, 16 y 24.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Con Mercurio en su signo, la claridad mental y el liderazgo se hacen notar. Es un día ideal para iniciar proyectos y expresar objetivos con firmeza.
Números de la suerte: 3, 11 y 29.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La introspección marca el inicio del año. Planificar en silencio y reflexionar sobre los próximos pasos permitirá tomar mejores decisiones más adelante.
Números de la suerte: 6, 14 y 22.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La intuición se combina con una inusual claridad mental. Escuchar consejos y elegir bien las compañías será fundamental para comenzar el año con el pie derecho.
Números de la suerte: 7, 15 y 28.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.