Números de Walter Mercado para el 1 de enero: podría ganar la lotería el primer día del 2026

Para el primer día de 2026, miles de personas esperan que la suerte toque a su puerta y llene sus vidas de abundancia. Por ello, a través de rituales y oraciones, muchos esperan convertirse en ganadores de los distintos sorteos de loterías y chances.

En este contexto, Betty B. Mercado, una de las sobrinas del recordado vidente Walter Mercado, actualizó a sus seguidores al compartir los números de la suerte correspondientes al 1 de enero.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este día favorece el análisis y las decisiones bien pensadas. Una conversación clave podría abrir caminos inesperados si se maneja con calma.

Números de la suerte: 12, 26 y 32.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es un momento propicio para organizar prioridades, proyectar inversiones o tomar decisiones que habían sido postergadas. El esfuerzo sostenido será la base del éxito.

Números de la suerte: 17, 23 y 35.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Este 1 de enero resulta ideal para firmar acuerdos, establecer límites y dar forma a proyectos que requieran concentración. La claridad mental será un gran aliado.

Números de la suerte: 10, 20 y 31.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El nuevo año comienza con la necesidad de comunicarse desde la madurez emocional. Conversaciones profundas pueden ayudar a cerrar ciclos pendientes.

Números de la suerte: 4, 13 y 25.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es un día ideal para resolver asuntos laborales y organizar rutinas. La constancia traerá resultados visibles.

Números de la suerte: 9, 21 y 36.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La capacidad de análisis se potencia, permitiendo tomar decisiones acertadas en temas laborales y académicos. El orden mental será clave para avanzar.

Números de la suerte: 8, 18 y 30.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El inicio del año invita a simplificar la vida y poner orden tanto en el hogar como en las emociones. Liberar cargas innecesarias traerá bienestar y claridad.

Números de la suerte: 5, 12 y 27.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La comunicación se vuelve estratégica. Es un buen día para negociar y aclarar malentendidos, siempre actuando con paciencia y discreción.

Números de la suerte: 1, 19 y 33.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El 2026 comienza con una mirada realista sobre las finanzas y los proyectos personales. Ajustar hábitos permitirá construir bases más sólidas a futuro.

Números de la suerte: 2, 16 y 24.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Con Mercurio en su signo, la claridad mental y el liderazgo se hacen notar. Es un día ideal para iniciar proyectos y expresar objetivos con firmeza.

Números de la suerte: 3, 11 y 29.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La introspección marca el inicio del año. Planificar en silencio y reflexionar sobre los próximos pasos permitirá tomar mejores decisiones más adelante.

Números de la suerte: 6, 14 y 22.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición se combina con una inusual claridad mental. Escuchar consejos y elegir bien las compañías será fundamental para comenzar el año con el pie derecho.

Números de la suerte: 7, 15 y 28.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.