Números de Walter Mercado para ganarse la lotería: un golpe de suerte para los signos este 6 de abril

Aunque falleció en 2019, Walter Mercado continúa siendo una figura clave dentro del mundo de la astrología. Su legado se mantiene vigente gracias a su familia, que se ha encargado de difundir los mensajes y predicciones que dejó, los cuales aún despiertan el interés de miles de seguidores.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Para el lunes 6 de abril, se dieron a conocer nuevas recomendaciones acompañadas de números de la suerte, orientadas a quienes buscan fortuna en juegos de azar como chances y loterías. Estas interpretaciones, cargadas de simbolismo, siguen fortaleciendo el vínculo con quienes confían en su visión.

La recopilación de estos designios estuvo a cargo de El Nuevo Herald, medio que organizó los mensajes según cada signo del zodiaco.

Aries

Se recomienda salir de situaciones incómodas y actuar con firmeza al exigir lo que se desea. Sus decisiones serán acertadas y no permitirá influencias negativas.

Números de suerte: 17, 12, 33.

Tauro

Evita conflictos de poder y modera su carácter en grupo. Busca compañía, pero debe aprender a ceder para mantener la armonía.

Números de suerte: 8, 15, 16.

Géminis

Destaca su atractivo, favoreciendo el amor y la reconciliación. También recibe buenas noticias en lo económico.

Números de suerte: 27, 50, 6.

Cáncer

La creatividad será clave para generar ingresos y avanzar. Recibe noticias positivas y mantiene su espíritu solidario.

Números de suerte: 27, 31, 14.

Leo

Vive momentos intensos en pareja, pero debe actuar con prudencia. Sentirá interés por lo misterioso.

Números de suerte: 11, 8, 4.

Virgo

Debe evitar decisiones apresuradas en el amor. Aunque surjan pérdidas, estas serán reemplazadas por algo mejor.

Números de suerte: 22, 38, 14.

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Libra

Los asuntos económicos requieren paciencia, pero se resolverán favorablemente. En el amor predomina la estabilidad.

Números de suerte: 7, 19, 25.

Escorpio

La prioridad será la armonía familiar. Actuar con diplomacia permitirá mantener el equilibrio en el hogar.

Números de suerte: 40, 23, 9.

Sagitario

La actividad social impulsa oportunidades laborales. Su ambición crece, pero debe pensar bien antes de decidir.

Números de suerte: 27, 48, 35.

Capricornio

Es fundamental cuidar la salud y mantener disciplina. Organizar sus prioridades le dará equilibrio.

Números de suerte: 3, 16, 20.

Acuario

Recibe sorpresas positivas y logra estabilidad emocional en el entorno familiar. Es momento de proyectar el futuro.

Números de suerte: 15, 7, 28.

Piscis

Asuntos pendientes resurgen para resolverse. Se enfoca en mejorar su hogar y su entorno emocional.

Números de suerte: 5, 42, 32.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.