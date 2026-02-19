Gente

Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de febrero

El fallecido vidente dejó en sus escritos los números mágicos que le darían el triunfo.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

19 de febrero de 2026, 9:12 p. m.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el viernes 20 de febrero, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Sentirá un impulso renovado para iniciar proyectos y defender sus intereses. La recomendación es canalizar la energía.

Números de la suerte: 3, 17 y 29.

Gente

Luto en el cine: falleció Eric Dane, estrella de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’; revelaron la causa

Gente

Se puso nerviosa: Cristina Hurtado terminó sonrojada por un participante. ¿Qué le dijo?

Gente

Colombia sacó al “mueble” de ‘La casa de los famosos’: este es el reciente eliminado

Gente

Ignorada y aislada: El incómodo desplante que sufrió Yina Calderón en México por parte de sus compañeras en Telemundo

Gente

Violeta Bergonzi reveló que sus hijos serían ‘Therians’ y mostró preocupación: “No es fácil”

Gente

El triste momento en que María Claudia Tarazona se entera de que Miguel Uribe quería tener otro hijo con ella: “Nunca se lo dije”

Gente

Beso entre Alejandro Estrada y Campanita quedó captado en video en ‘La casa de los famosos’; causó revuelo

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 19 de febrero: señales para los 12 signos

Gente

Walter Mercado: los números que lo harían millonario el 18 de febrero; aumentarían suerte en loterías

Gente

Estas cifras lo harían ganar la lotería este martes, 17 de febrero; según Walter Mercado

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Experimentará deseos de romper la rutina y explorar nuevas alternativas, especialmente en el plano económico.

Números de la suerte: 6, 14 y 31.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tendrá una mente acelerada y mayor facilidad para comunicar ideas. Una conversación podría convertirse en una oportunidad inesperada.

Números de la suerte: 5, 12 y 23.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será impulsado a tomar decisiones firmes y establecer límites saludables. La valentía emocional le permitirá avanzar en proyectos personales.

Números de la suerte: 2, 9 y 26.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Verá que su carisma y liderazgo le favorece en el área profesional. La clave estará en equilibrar determinación con generosidad.

Números de la suerte: 1, 11 y 28.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Recibirá un impulso para actuar con mayor espontaneidad. Resolver asuntos pendientes será el camino para obtener resultados.

Números de la suerte: 4, 16 y 25.

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre.
El reconocido astrólogo dio los números de la suerte para cada uno de los signos. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Vivirá tensiones entre la búsqueda de armonía y la necesidad de actuar. Tomar decisiones firmes resultará determinante.

Números de la suerte: 7, 15 y 30.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Contará con una fuerza interior que favorecerá transformaciones profundas, tanto en lo personal como en lo profesional.

Números de la suerte: 8, 19 y 27.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sentirá un impulso que lo motivará a iniciar proyectos o planes de expansión. La confianza en sí mismo será su mayor aliada.

Números de la suerte: 10, 20 y 33.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Encontrará el momento perfecto para acelerar metas postergadas y reclamar reconocimiento por su esfuerzo.

Números de la suerte: 13, 21 y 32.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tendrá oportunidades para materializar ideas innovadoras y liderar proyectos colectivos. Una acción podría abrir nuevos caminos de progreso.

Números de la suerte: 18, 22 y 34.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se mostrará más directo con sus emociones y decisiones. La intuición será la guía principal para realizar cambios que aporten equilibrio.

Números de la suerte: 24, 35 y 36.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Más de Gente

El reconocido actor Eric Dane padece de ELA Foto tomada de Instagram

Luto en el cine: falleció Eric Dane, estrella de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’; revelaron la causa

El comentario de un concursante que dejó sonrojada a Cristina Hurtado frente a las cámaras.

Se puso nerviosa: Cristina Hurtado terminó sonrojada por un participante. ¿Qué le dijo?

La casa de los famosos 3: noche de eliminación.

Colombia sacó al “mueble” de ‘La casa de los famosos’: este es el reciente eliminado

la accidentada participación de Yina Calderón en 'La casa de los famosos' y las críticas de sus compañeras.

Ignorada y aislada: El incómodo desplante que sufrió Yina Calderón en México por parte de sus compañeras en Telemundo

La presentadora contó lo sucedido a través de su cuenta de Instagram.

Violeta Bergonzi reveló que sus hijos serían ‘Therians’ y mostró preocupación: “No es fácil”

María Claudia Tarazona revela la razón por la que no tuvo otro hijo con Miguel Uribe Turbay

El triste momento en que María Claudia Tarazona se entera de que Miguel Uribe quería tener otro hijo con ella: “Nunca se lo dije”

Alejandro Estrada y Campanita en 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Beso entre Alejandro Estrada y Campanita quedó captado en video en ‘La casa de los famosos’; causó revuelo

Entre lágrimas, reconocida participante recibe propuesta de matrimonio."

Compromiso en vivo: la inesperada pedida de mano del ganador de ‘MasterChef’ que paralizó el estreno de ‘A otro nivel’

Violeta Bergonzi y Flavia Dos Santos

Violeta Bergonzi y Flavia Dos Santos protagonizaron tenso momento en vivo; la discusión causó debate

Noticias Destacadas