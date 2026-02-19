Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de febrero

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el viernes 20 de febrero, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Sentirá un impulso renovado para iniciar proyectos y defender sus intereses. La recomendación es canalizar la energía.

Números de la suerte: 3, 17 y 29.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Experimentará deseos de romper la rutina y explorar nuevas alternativas, especialmente en el plano económico.

Números de la suerte: 6, 14 y 31.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tendrá una mente acelerada y mayor facilidad para comunicar ideas. Una conversación podría convertirse en una oportunidad inesperada.

Números de la suerte: 5, 12 y 23.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será impulsado a tomar decisiones firmes y establecer límites saludables. La valentía emocional le permitirá avanzar en proyectos personales.

Números de la suerte: 2, 9 y 26.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Verá que su carisma y liderazgo le favorece en el área profesional. La clave estará en equilibrar determinación con generosidad.

Números de la suerte: 1, 11 y 28.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Recibirá un impulso para actuar con mayor espontaneidad. Resolver asuntos pendientes será el camino para obtener resultados.

Números de la suerte: 4, 16 y 25.

El reconocido astrólogo dio los números de la suerte para cada uno de los signos. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Vivirá tensiones entre la búsqueda de armonía y la necesidad de actuar. Tomar decisiones firmes resultará determinante.

Números de la suerte: 7, 15 y 30.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Contará con una fuerza interior que favorecerá transformaciones profundas, tanto en lo personal como en lo profesional.

Números de la suerte: 8, 19 y 27.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sentirá un impulso que lo motivará a iniciar proyectos o planes de expansión. La confianza en sí mismo será su mayor aliada.

Números de la suerte: 10, 20 y 33.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Encontrará el momento perfecto para acelerar metas postergadas y reclamar reconocimiento por su esfuerzo.

Números de la suerte: 13, 21 y 32.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tendrá oportunidades para materializar ideas innovadoras y liderar proyectos colectivos. Una acción podría abrir nuevos caminos de progreso.

Números de la suerte: 18, 22 y 34.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se mostrará más directo con sus emociones y decisiones. La intuición será la guía principal para realizar cambios que aporten equilibrio.

Números de la suerte: 24, 35 y 36.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.