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Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de marzo

El fallecido vidente dejó en sus escritos los números mágicos que le darían el triunfo.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

19 de marzo de 2026, 10:48 p. m.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna. Foto: Getty Images - AFP / Montaje: Semana

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el viernes 20 de marzo, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (20 de marzo – 18 de abril)

Este nuevo ciclo lo impulsa a tomar la iniciativa y avanzar con seguridad hacia sus metas.

Números de la suerte: 4, 30, 15.

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Tauro (19 de abril – 19 de mayo)

Aunque el entorno se vuelve más dinámico, este signo encontrará estabilidad enfocándose en su bienestar y en fortalecer su mundo interior.

Números de la suerte: 8, 20, 1.

Géminis (20 de mayo – 19 de junio)

Nuevas ideas y conexiones sociales marcarán el ritmo del día, favoreciendo proyectos comunicativos y planes innovadores.

Números de la suerte: 27, 2, 18.

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Cáncer (20 de junio – 21 de julio)

La energía del equinoccio toca a Cáncer a nivel emocional, pero también lo empuja a actuar con mayor ambición. Se abren oportunidades en su vida profesional.

Números de la suerte: 50, 42, 23.

Leo (22 de julio – 21 de agosto)

El día se presenta propicio para emprender nuevos retos, viajar o iniciar estudios. La sensación de expansión y optimismo será protagonista.

Números de la suerte: 6, 10, 44.

Virgo (22 de agosto – 21 de septiembre)

Será un momento para dejar atrás hábitos o situaciones que ya no aportan crecimiento y reorganizar prioridades con mayor claridad.

Números de la suerte: 19, 4, 31.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Este signo tendrá la oportunidad de evaluar sus relaciones y fortalecer los vínculos que realmente le aportan estabilidad y armonía.

Números de la suerte: 13, 8, 18.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Será un día ideal para modificar rutinas y apostar por cambios que mejoren su salud y organización personal.

Números de la suerte: 45, 3, 39.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La influencia del Sol en Aries lo invita a expresarse con libertad y a seguir proyectos que le apasionan, sin miedo al qué dirán.

Números de la suerte: 28, 15, 2.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La llegada de la primavera impulsa a Capricornio a enfocarse en su entorno familiar y emocional. Reorganizar su espacio le permitirá avanzar con mayor seguridad.

Números de la suerte: 38, 9, 10.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.
Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El signo se sentirá motivado a expresar ideas, iniciar estudios o establecer contactos que resultarán importantes a futuro.

Números de la suerte: 3, 37, 11.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La energía del equinoccio lo anima a valorar sus talentos y a enfocarse en construir estabilidad económica y emocional.

Números de la suerte: 42, 14, 7.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.