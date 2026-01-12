Números para ganar la lotería del 13 de enero; Walter Mercado destapó cifras mágicas

Como cada día, miles de personas apuestan en distintos juegos de azar con el objetivo de convertirse en uno de los ganadores del premio mayor. Estas dinámicas son bastante populares en distintos países de Latinoamérica, ya que ofrecen la posibilidad de obtener grandes cantidades de dinero en poco tiempo, siempre y cuando se logre acertar con las cifras seleccionadas por la balotera.

Para el martes 13 de enero, Betty Mercado, sobrina del fallecido astrólogo Walter Mercado, destapó el horóscopo oficial y los números recomendados para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Números de la suerte. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los cambios laborales están cerca y traerán fortuna. Los viajes también se convierten en aliados de la suerte.

Números mágicos: 19, 2, 38.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las experiencias pasadas servirán como base para una etapa más liviana y positiva. Celebrar la vida atraerá abundancia.

Números mágicos: 6, 28, 1.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El equilibrio físico y mental será clave para aprovechar nuevas oportunidades. Controlar la ansiedad permitirá tomar mejores decisiones.

Números mágicos: 18, 51, 10.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las conversaciones sinceras ayudarán a sanar relaciones y aclarar malentendidos. La verdad será liberadora.

Números mágicos: 12, 37, 40.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Nuevos estudios, intereses culturales y proyectos creativos abren caminos de crecimiento personal y económico.

Números mágicos: 43, 29, 5.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La introspección y la aceptación permitirán avanzar con mayor paz y confianza en el orden natural de la vida.

Números mágicos: 8, 13, 44.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El amor propio y la compasión marcarán el rumbo emocional. Soltar expectativas irreales abrirá espacio a vínculos más sanos.

Números mágicos: 21, 45, 13.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La suerte se activa a través de viajes y contactos importantes. Se acercan avances profesionales, reconocimientos y mejoras económicas inesperadas.

Números mágicos: 38, 25, 11.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las relaciones se construyen desde la honestidad. Se dejan atrás dependencias emocionales y se prioriza la autenticidad.

Números mágicos: 26, 17, 21.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La conexión entre bienestar emocional y salud se hace evidente. Relaciones equilibradas favorecen la estabilidad y la tranquilidad interior.

Números mágicos: 11, 35, 29.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las experiencias difíciles del pasado se transforman en sabiduría. La inteligencia financiera y la intuición permitirán mejorar la economía.

Números mágicos: 31, 48, 25.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se busca crecimiento espiritual. Agradecer lo que se va y confiar en lo que llega abrirá nuevas puertas.

Números mágicos: 16, 33, 15.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.