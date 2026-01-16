Gente

Números para ganar la lotería: Walter Mercado destapó las cifras para el sábado, 17 de enero

Estas son las cifras que lo llevarían al éxito económico en el primer día del fin de semana.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

17 de enero de 2026, 3:28 a. m.
El reconocido astrólogo compartió las cifras de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco.
El reconocido astrólogo compartió las cifras de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco. Foto: Getty Images

Miles de personas alrededor del mundo confían en los números de la suerte que comparten los familiares del reconocido astrólogo Walter Mercado, pues aunque falleció en el año 2019, a día de hoy sigue guiando a muchos por medio de los consejos y recomendaciones que dejó n sus escritos.

Para el sábado 17 de enero, Betty B. Mercado compartió información importante por medio del Diario El Herald de México y reveló las cifras que garantizarían éxito en juegos de azar como lo son chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se despierta el deseo de experimentar sin miedo al qué dirán. Las ideas poco convencionales pueden convertirse en oportunidades reales.

Números de la suerte: 14, 27, 55.

Gente

Lágrimas y valentía en el Rincón de los Castigos: Myriam se rapa la cabeza y el equipo Gamma da una lección de unidad

Gente

Reconocido presentador de noticias Caracol le dice adiós al canal: ¿Se va para la competencia?

Gente

Creador de contenido sorprendió con la millonada que recibió al vender su usuario de Instagram: “Mucha plata”

Gente

Los signos del horóscopo chino que ganarían la lotería el fin de semana del 17 y 18 de enero

Gente

Aliste el bolsillo: la millonada que costaría ver a BTS en Bogotá tras el anuncio de su gira mundial

Gente

Jhonny Rivera reveló conversación que tuvo con la esposa e hija de Yeison Jiménez: “Ha dormido muy poco”

Gente

La astronómica cifra que Marcela Reyes tendría que pagar por dejar el reality de RCN y los posibles motivos de su salida

Gente

Estos son los números que le harían ganar mucho dinero el 16 de enero, según Walter Mercado

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy jueves, 15 de enero: predicciones para todos los signos

Gente

¿Cómo ganar la lotería el 14 de enero? Estos son los números de la suerte de Walter Mercado

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este día invita a flexibilizar expectativas. Abrirse a lo nuevo permite descubrir caminos que antes parecían cerrados.

Números de la suerte: 8, 19, 44.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente se activa y las conexiones amorosas toman protagonismo. Conversaciones y aprendizajes pueden terminar en oportunidades inesperadas.

Números de la suerte: 3, 21, 77.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tomar distancia emocional ayuda a ver con claridad las relaciones y decisiones importantes. Una charla honesta puede marcar un antes y un después.

Números de la suerte: 12, 30, 66.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía personal se potencia en las relaciones con las personas que lo rodean. Colaboraciones, encuentros y propuestas diferentes traen resultados positivos.

Números de la suerte: 40, 32, 1.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Soltar el control y permitir que la vida fluya abre espacio a soluciones creativas. Ideas innovadoras ayudan a destrabar situaciones complejas.

Números de la suerte: 6, 18, 42.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El encanto se vuelve más intelectual y libre. Es un día perfecto para expresarse sin miedo y atraer personas afines a la propia visión.

Números de la suerte: 10, 23, 58.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El análisis a sus decisiones permite ordenar prioridades. Tomar distancia emocional protege la energía y aclara deseos reales.

Números de la suerte: 32, 2, 17.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La curiosidad y las ganas de aprender son cada vez más fuertes. Un mensaje o encuentro inesperado puede abrir nuevas puertas.

Números de la suerte: 5, 29, 84.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La independencia emocional se vuelve cada vez más importante. Conversaciones casuales pueden terminar en ideas financieras o laborales interesantes.

Números de la suerte: 16, 40, 73.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El carisma y la buena energía se intensifican. Es un momento ideal para iniciar proyectos, renovar la imagen y atraer oportunidades.

Números de la suerte: 7, 22, 88.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición es más fuerte y le aporta claridad en temas que parecían confusos. El silencio y la reflexión resultan aliados.

Números de la suerte: 4, 17, 69.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Más de Gente

Como buena santandereana, Beatriz González era directa, con norte claro y determinación.

Beatriz González Aranda: la mujer detrás de la maestra

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre.

Números para ganar la lotería: Walter Mercado destapó las cifras para el sábado, 17 de enero

El equipo Gamma se somete a drástico cambio de imagen tras perder ante Neos

Lágrimas y valentía en el Rincón de los Castigos: Myriam se rapa la cabeza y el equipo Gamma da una lección de unidad

Andrés Montoya revela su destino tras decir adiós a Noticias Caracol

Reconocido presentador de noticias Caracol le dice adiós al canal: ¿Se va para la competencia?

El creador de contenido reveló la cantidad de dinero que ganó.

Creador de contenido sorprendió con la millonada que recibió al vender su usuario de Instagram: “Mucha plata”

Para quienes creen en la influencia de los astros, el Horóscopo Chino revela pistas sobre los senderos que podrían conducir a la riqueza y la prosperidad.

Los signos del horóscopo chino que ganarían la lotería el fin de semana del 17 y 18 de enero

BTS confirma dos conciertos en Colombia para 2026; estos serían los precios de las entradas

Aliste el bolsillo: la millonada que costaría ver a BTS en Bogotá tras el anuncio de su gira mundial

Jhonny Rivera contó detalles del estado de la familia de Yeison Jiménez.

Jhonny Rivera reveló conversación que tuvo con la esposa e hija de Yeison Jiménez: “Ha dormido muy poco”

Marcela Reyes renuncia y enfrentaría una multa de 500 millones de pesos

La astronómica cifra que Marcela Reyes tendría que pagar por dejar el reality de RCN y los posibles motivos de su salida

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

“Se lo dije a su esposa: ‘la empresa continúa y tú eres ahora la cabeza de esas acciones de Yeison’”

Noticias Destacadas