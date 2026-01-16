Números para ganar la lotería: Walter Mercado destapó las cifras para el sábado, 17 de enero

Miles de personas alrededor del mundo confían en los números de la suerte que comparten los familiares del reconocido astrólogo Walter Mercado, pues aunque falleció en el año 2019, a día de hoy sigue guiando a muchos por medio de los consejos y recomendaciones que dejó n sus escritos.

Para el sábado 17 de enero, Betty B. Mercado compartió información importante por medio del Diario El Herald de México y reveló las cifras que garantizarían éxito en juegos de azar como lo son chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se despierta el deseo de experimentar sin miedo al qué dirán. Las ideas poco convencionales pueden convertirse en oportunidades reales.

Números de la suerte: 14, 27, 55.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este día invita a flexibilizar expectativas. Abrirse a lo nuevo permite descubrir caminos que antes parecían cerrados.

Números de la suerte: 8, 19, 44.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente se activa y las conexiones amorosas toman protagonismo. Conversaciones y aprendizajes pueden terminar en oportunidades inesperadas.

Números de la suerte: 3, 21, 77.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tomar distancia emocional ayuda a ver con claridad las relaciones y decisiones importantes. Una charla honesta puede marcar un antes y un después.

Números de la suerte: 12, 30, 66.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía personal se potencia en las relaciones con las personas que lo rodean. Colaboraciones, encuentros y propuestas diferentes traen resultados positivos.

Números de la suerte: 40, 32, 1.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Soltar el control y permitir que la vida fluya abre espacio a soluciones creativas. Ideas innovadoras ayudan a destrabar situaciones complejas.

Números de la suerte: 6, 18, 42.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El encanto se vuelve más intelectual y libre. Es un día perfecto para expresarse sin miedo y atraer personas afines a la propia visión.

Números de la suerte: 10, 23, 58.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El análisis a sus decisiones permite ordenar prioridades. Tomar distancia emocional protege la energía y aclara deseos reales.

Números de la suerte: 32, 2, 17.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La curiosidad y las ganas de aprender son cada vez más fuertes. Un mensaje o encuentro inesperado puede abrir nuevas puertas.

Números de la suerte: 5, 29, 84.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La independencia emocional se vuelve cada vez más importante. Conversaciones casuales pueden terminar en ideas financieras o laborales interesantes.

Números de la suerte: 16, 40, 73.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El carisma y la buena energía se intensifican. Es un momento ideal para iniciar proyectos, renovar la imagen y atraer oportunidades.

Números de la suerte: 7, 22, 88.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición es más fuerte y le aporta claridad en temas que parecían confusos. El silencio y la reflexión resultan aliados.

Números de la suerte: 4, 17, 69.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.