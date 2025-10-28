Números para ganar una millonaria fortuna el 29 de octubre, según Walter Mercado

Aunque falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras del mundo de la adivinación con mayor reconocimiento y credibilidad a nivel mundial, pues a lo largo de su trayectoria acertó varias de sus predicciones.

Es por esto que su sobrina, Betty B. Mercado, diariamente comparte con su público el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco, con el fin de guiar a sus seguidores con cifras que podrían llegar a ser las ganadoras de la lotería.

Walter Mercado | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se sentirá más dispuesto a aprender y viajar. Todo lo relacionado con estudios y conversaciones profundas le beneficiará.

Números de la suerte: 38, 6, 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es momento de enfrentar conflictos internos y buscar respuestas que le permitan sanar y evolucionar.

Números de la suerte: 21, 7, 16.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un buen día para resolver malentendidos y fortalecer lazos afectivos o laborales. Su honestidad abrirá puertas.

Números de la suerte: 5, 36, 1.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Evite la autocrítica excesiva y busque el equilibrio entre la exigencia y el descanso necesario para tener energía.

Números de la suerte: 9, 16, 22.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las ideas fluirán con facilidad, favoreciendo la creatividad y el aprendizaje, especialmente en el área laboral.

Números de la suerte: 3, 45, 6.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Escuchar su voz interior le permitirá encontrar la raíz de aquello que necesita resolver.

Números de la suerte: 17, 1, 20.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. | Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se presentarán conversaciones inspiradoras y nuevas oportunidades de colaboración.

Números de la suerte: 11, 9, 30.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es momento de concretar proyectos económicos y aprovechar su intuición para invertir o iniciar nuevos negocios.

Números de la suerte: 29, 14, 3.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Su mente estará llena de ideas que podrían convertirse en logros y proyectos exitosos.

Números de la suerte: 30, 26, 15.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Expresar lo que siente será liberador. No tema hablar con franqueza y buscar reconciliaciones.

Números de la suerte: 45, 7, 32.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Personas jóvenes o innovadoras aportarán nuevas ideas que podrían transformar su entorno laboral o personal.

Números de la suerte: 17, 5, 10.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es momento de demostrar su talento y pedir el reconocimiento que merece.

Números de la suerte: 12, 6, 23.