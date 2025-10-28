Suscribirse

Números para ganar una millonaria fortuna el 29 de octubre, según Walter Mercado

Estas combinaciones podrían resultar ganadoras en distintos juegos de azar y loterías.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

29 de octubre de 2025, 1:45 a. m.
Walter Mercado.
Walter Mercado | Foto: Getty Images

Aunque falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras del mundo de la adivinación con mayor reconocimiento y credibilidad a nivel mundial, pues a lo largo de su trayectoria acertó varias de sus predicciones.

Es por esto que su sobrina, Betty B. Mercado, diariamente comparte con su público el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco, con el fin de guiar a sus seguidores con cifras que podrían llegar a ser las ganadoras de la lotería.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre.
Walter Mercado | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se sentirá más dispuesto a aprender y viajar. Todo lo relacionado con estudios y conversaciones profundas le beneficiará.

Números de la suerte: 38, 6, 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es momento de enfrentar conflictos internos y buscar respuestas que le permitan sanar y evolucionar.

Números de la suerte: 21, 7, 16.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un buen día para resolver malentendidos y fortalecer lazos afectivos o laborales. Su honestidad abrirá puertas.

Números de la suerte: 5, 36, 1.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Evite la autocrítica excesiva y busque el equilibrio entre la exigencia y el descanso necesario para tener energía.

Números de la suerte: 9, 16, 22.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las ideas fluirán con facilidad, favoreciendo la creatividad y el aprendizaje, especialmente en el área laboral.

Números de la suerte: 3, 45, 6.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Escuchar su voz interior le permitirá encontrar la raíz de aquello que necesita resolver.

Números de la suerte: 17, 1, 20.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años.
Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. | Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se presentarán conversaciones inspiradoras y nuevas oportunidades de colaboración.

Números de la suerte: 11, 9, 30.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es momento de concretar proyectos económicos y aprovechar su intuición para invertir o iniciar nuevos negocios.

Números de la suerte: 29, 14, 3.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Su mente estará llena de ideas que podrían convertirse en logros y proyectos exitosos.

Números de la suerte: 30, 26, 15.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Expresar lo que siente será liberador. No tema hablar con franqueza y buscar reconciliaciones.

Números de la suerte: 45, 7, 32.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Personas jóvenes o innovadoras aportarán nuevas ideas que podrían transformar su entorno laboral o personal.

Números de la suerte: 17, 5, 10.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es momento de demostrar su talento y pedir el reconocimiento que merece.

Números de la suerte: 12, 6, 23.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

