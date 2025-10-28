Gente
Números para ganar una millonaria fortuna el 29 de octubre, según Walter Mercado
Estas combinaciones podrían resultar ganadoras en distintos juegos de azar y loterías.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Aunque falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras del mundo de la adivinación con mayor reconocimiento y credibilidad a nivel mundial, pues a lo largo de su trayectoria acertó varias de sus predicciones.
Es por esto que su sobrina, Betty B. Mercado, diariamente comparte con su público el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco, con el fin de guiar a sus seguidores con cifras que podrían llegar a ser las ganadoras de la lotería.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Se sentirá más dispuesto a aprender y viajar. Todo lo relacionado con estudios y conversaciones profundas le beneficiará.
Números de la suerte: 38, 6, 2.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Es momento de enfrentar conflictos internos y buscar respuestas que le permitan sanar y evolucionar.
Números de la suerte: 21, 7, 16.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Es un buen día para resolver malentendidos y fortalecer lazos afectivos o laborales. Su honestidad abrirá puertas.
Números de la suerte: 5, 36, 1.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Evite la autocrítica excesiva y busque el equilibrio entre la exigencia y el descanso necesario para tener energía.
Números de la suerte: 9, 16, 22.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Las ideas fluirán con facilidad, favoreciendo la creatividad y el aprendizaje, especialmente en el área laboral.
Números de la suerte: 3, 45, 6.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Escuchar su voz interior le permitirá encontrar la raíz de aquello que necesita resolver.
Números de la suerte: 17, 1, 20.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Se presentarán conversaciones inspiradoras y nuevas oportunidades de colaboración.
Números de la suerte: 11, 9, 30.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Es momento de concretar proyectos económicos y aprovechar su intuición para invertir o iniciar nuevos negocios.
Números de la suerte: 29, 14, 3.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Su mente estará llena de ideas que podrían convertirse en logros y proyectos exitosos.
Números de la suerte: 30, 26, 15.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Expresar lo que siente será liberador. No tema hablar con franqueza y buscar reconciliaciones.
Números de la suerte: 45, 7, 32.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Personas jóvenes o innovadoras aportarán nuevas ideas que podrían transformar su entorno laboral o personal.
Números de la suerte: 17, 5, 10.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Es momento de demostrar su talento y pedir el reconocimiento que merece.
Números de la suerte: 12, 6, 23.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.