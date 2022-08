“Nunca” posaría sin ropa: Ana María Markovic, la futbolista ‘más sexy del mundo’

El fútbol femenino se ha vuelto más popular con el paso de los años, cada vez más se abren las puertas en otros países. De hecho, es una de las pocas disciplinas del deporte que tiene un gran avance en su liga profesional de mujeres. Es un proceso que continúa en evolución y que surgió en la dinastía Han de China que se documenta a partir del 2500 a.C.

Ana María Markovic es una futbolista profesional, de Suiza y Croacia, que tiene 22 años y quien, además, es la delantera de un equipo de fútbol. La joven deportista tiene una estatura de 1.73 centímetros de altura y ha sido denominada por muchos fanáticos de ese deporte como una de las futbolistas más sexys del momento. En su cuenta de Instagram, ya cuenta con más de 528 mil seguidores que comentan sus publicaciones.

La joven actualmente juega como delantera para el Grasshopper en la Superliga Femenina de Suiza y en la Selección de Croacia. La futbolista creció en Zúrich, luego de mudarse a los 12 años junto con su madre. Toda su carrera empezó a los 14 años y por cosas de la vida vio el crecimiento del fútbol femenino, así que decidió practicar e incursionar más en ese deporte.

Pronto, a la Federación Croata de Fútbol, le llamó la atención su habilidad mientras jugaba para el Grasshopper en Suiza, por lo que fue convocada para demostrar todos sus conocimientos y manejo de la bola con la selección croata. En una entrevista reveló que Cristiano Ronaldo y Luka Modric eran sus jugadores favoritos, “gracias a Cristiano soy futbolista. Siempre ha sido mi inspiración. Es por eso que siempre quise usar el número 8″, dijo Ana María para el portal Soy Fútbol.

Asimismo, luego de ser seleccionada para representar a su país, registró el primer gol en uno de los partidos como internacional. “Todo ha ido bien con la selección nacional. Me hicieron sentir profesional, estudiaron mis logros futbolísticos a través de videos de Youtube. Hicieron un muy buen trabajo”, expresó la joven croata, que no solo se dedica a jugar, sino que también está involucrada con el mundo del modelaje y el marketing.

“Me gustaban los artículos que me llamaban la futbolista más guapa o una de las más guapas porque me alegra saber que soy guapa. Pero luego aparecieron artículos en los periódicos en los que me describían como la futbolista más sexy. No me gustó eso. También por mi familia. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre la gente, sobre todo si no la conoces”, comentó la croata al medio alemán 20Min.

Asimismo, dijo que mucha gente le “escribió y pretendió ser una especie de manager, pero sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y solo se fijan en mi aspecto. Creo que es una verdadera lástima. Creo que la gente así debería informarse más de antemano y ver lo que puedo hacer como futbolista. Muchas personas también me han dado la sensación de que soy bonita y que solo por eso pueden hacer algo de mí en las redes sociales y quieren ganar dinero con ello”.

“He salido en los periódicos y portales de todos los Balcanes. Estuve en los medios de comunicación en todas partes. Cuando estaba con la selección nacional, de repente unos 25 periodistas querían verme para entrevistarme en el hotel del equipo. Entonces la asociación intervino para que pudiera concentrarme en el fútbol”, continuó la joven de 22 años.

De igual manera, la futbolista hizo claridad en que, pese a que ha publicado fotos reveladoras, no posaría sin ropa: “Recientemente, he publicado fotos algo provocativas, pero nunca posaría desnuda en ningún sitio. No podría vivir con eso, aunque sea por mi familia”.

Para llegar a la actualidad ha tenido que pasar las más duras pruebas, de igual forma, han surgido controversias por el atuendo, la participación en equipos masculinos y el léxico. Estas mujeres que representan el deporte son un orgullo y admiración mundial.