Ojo: la estafa con la que le robaron más de cinco millones de pesos a la hermana de Yina Calderón

La hermana de Yina Calderón, Juliana Calderón, aprovechó sus redes sociales para contarle a sus seguidores sobre la estafa de la cual había sido víctima y, con esto, advertir para que otras personas no caigan en la trampa. Según contó, hasta el momento, no se ha podido recomponer del infortunado hecho.

“El motivo de esta historia es para hacerles dar a entender muchas cosas y de pronto para que no les pase lo mismo que me pasó a mí, la verdad me da hasta pena contar esto. Me escribe una prima y me dice que ella está en Estados Unidos, supuestamente una prima”, comenzó relatando la hermana de Yina.

Según contó, Calderón recibió mensajes de una supuesta prima en Estados Unidos. Como realmente tiene familiares en ese país, aunque con algunas dudas, decidió escuchar y ayudarla. Pues bien, al principio no le pidieron dinero, pero justamente con el tiempo la llamaron de una empresa para hacerle un reclamo sobre la presunta encomienda de su “prima”.

“No sé de dónde sacó mi número, pensé que era ella y le dije: -Hola, claro yo te puedo hacer el favor, envíame esto a tal dirección-, le di mi dirección, le di mis datos, le di todo, normal. Al otro día, me dice: Ya te lo envié”, afirmó Juliana Calderón, agregando que días después la llamaron desde Avianca pidiéndole más de $5 millones de pesos.

“Me dicen lo siguiente: el paquete está retenido porque excedió lo normal que son dizque $30 millones y que ella se había pasado con $56 millones, entonces que tengo una penalidad de cinco millones seiscientos. Yo la verdad quedé asombrada, pero no sabía que era mentira, le escribo a mi prima, ella me dice: Colabórame, igual la mercancía te va a llegar a ti, no te preocupes”, continuó explicando Calderón.

“Pues uno de buen samaritano le dice: Listo, dame la cuenta, consigné el dinero y me acabo de dar cuenta que es una estafa; yo todavía estoy en shock, no sé si reírme, si llorar, porque es muy duro que a usted lo estafen”, concluyó Juliana Calderón, indicando cómo se sentía tras el infortunado suceso, así como haciendo un llamado a sus seguidores para que no caigan en la estafa.

Yina Calderón reveló cómo fue su última cirugía: “He estado muy mal”

Hace unos días, Calderón pasó nuevamente por el quirófano para someterse a una cirugía de glúteos, sin embargo, según les comentó a sus seguidores, no fue por “vanidad”, sino debido a una sustancia que ella tiene en su cuerpo desde hace ocho años; la misma con la que luchó la presentadora Jessica Cediel: los biopolímeros.

“Llevo padeciendo los biopolímeros hace años, no culpo a la persona que me los puso, porque siento que Dios se encarga de eso y yo también tuve la responsabilidad (...) Empezó una pesadilla para mí, así que espero que termine (...) Hoy cierro un capítulo muy importante para mí y estoy muy contenta, porque vuelvo a poner mis prótesis, después de casi dos años”, detalló la influencer antes de ingresar a la sala de operación.

Tras haber superado con éxito la cirugía, Calderón ahora avanza en su recuperación. No obstante, el proceso no ha sido fácil. A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió con sus seguidores qué consecuencias le dejó el paso por el quirófano.

“Quiero contarles que me fue bien en la cirugía. El proceso estuvo fuerte... Ya luego les mostraré. Estoy bien de salud, me fue bien gracias a Dios”, expresó la influencer.

“No hay que jugar con esto y es mi deber advertirlo. Para que ustedes caigan en cuenta de lo que pasó y que no se inyecten nada”, enfatizó la DJ y empresaria.

La influencer contó que quiere tomar un buen tiempo para recuperarse y que sus seguidores puedan ver, más adelante, el tamaño que escogió para su cola. “Si me van a criticar, que me critiquen. Yo estoy feliz con el tamaño que escogí. Lo mostraré en su momento”, concluyó.