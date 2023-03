Óscar Naranjo reapareció en televisión y habló de la crisis que tuvo en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’: “Todo me salió mal”

Óscar Naranjo se convirtió en uno de los participantes más recordados de Protagonistas de Nuestra Tele, debido a la polémica que desató desde que entró a la Casa Estudio. El colombiano no dudó en divertirse y sacarle jugo a la experiencia, conociendo todo tipo de gente y enfrentándose al sueño que tanto tuvo de ser famoso.

Óscar Naranjo, exparticipante de 'Protagonistas de Nuestra Tele 2012'. - Foto: Instagram @oscarnaranjooficial

Una vez terminó el reality del canal RCN, el exconcursante se alejó por completo de los escenarios y pasó la página con su anhelo de trabajar en producciones de televisión, dedicándose al comercio y a vender de manera informal distintos productos en vía pública. El artista cambió por completo su vida y decidió empezar de cero, dándole un giro total a su realidad.

A pesar de que Óscar Naranjo desapareció de las pantallas, recientemente aceptó una invitación a Buen día, Colombia, matutino de RCN, donde dialogó con los presentadores sobre su vida personal. El actor comentó un poco sobre su presente, llevando junto a él a su progenitora para que le hiciera compañía en toda la entrevista.

Óscar Naranjo llegó a RCN tras varios años alejado de la televisión. - Foto: Instagram @buendiacolombia

Al inicio de la charla, Andrés López, Violeta Bergonzi y Ana Karina Soto se encargaron de mostrarle un poco a Naranjo sobre su pasado en el formato de entretenimiento, reviviendo situaciones graciosas y emocionales que lo marcaron. El colombiano no ocultó la sorpresa que sentía al desempolvar aquellas historias, las cuales fueron claves para ser quien es hoy en día.

En las declaraciones que ofreció el ahora vendedor informal, fue enfático en que su mamá siempre se sintió contenta de verlo en televisión, pues era algo que él anhelaba. Allí se centró en su paso por Protagonistas de Nuestra Tele, mencionando que las cosas no salieron como esperaba y atravesó una crisis nerviosa en plenas grabaciones.

De acuerdo con lo que revivió Óscar Naranjo, durante uno de los cara a cara de la competencia, tuvo que enfrentarse a las nominaciones y razones que expusieron sus compañeros de casa, llegando a descontrolarse y vivir una crisis muy fuerte.

“Quería ser famoso, pero las cosas no salieron de la mejor manera (…) Me dio una crisis nerviosa por un cara a cara. Al escuchar los comentarios de mis compañeros me descontrolé. La presión fue fuerte, tenía un mecanismo de defensa y todo me salió mal, me frustraba”, comentó en el set.

El exparticipante habló de su paso por el 'reality' de RCN. - Foto: Instagram @buendiacolombia

Ante lo que pasó, la producción y sus conocidos tuvieron que ayudarlo para que todo se controlara, ya que el ambiente estaba tenso y las cosas no estaban surgiendo de forma correcta.

Uno de los presentadores le preguntó al hombre cómo se sentía al verse como el exparticipante de la Casa Estudio, centrándose específicamente en todo lo que atravesó en la competencia. Naranjo afirmó que se sentía particular, ya que entendía completamente que Dios sí hacía cambios y lograba cambiar el camino de alguien que llegó con sueños y metas distintas en aquel entonces.

“Era como un niño inmaduro que tenía muchos sueños… todas esas imágenes me hacen saber que Dios sí cambia, porque veo a un joven con mucho mundo por encima, con sueños hechos realidad”, puntualizó.

Óscar Naranjo fue invitado este miércoles a 'Buen Día Colombia'. - Foto: RCN

En el diálogo también surgió el tema de cómo era la mujer que esperaba para su vida, por lo que el exparticipante apuntó que soñaba con alguien especial y creyente como él.

“Una mujer que tenga temor de Dios, que me apoye, que siempre esté allí conmigo. Que ame a mi mamá, que la tolere, que cocine delicioso y que me consienta cuando llegue a casa”, comentó con una sonrisa de añoranza y felicidad.

Por otra parte, Óscar Naranjo recibió distintas preguntas en el programa, las cuales se relacionaban con sus gustos y preferencias sexuales. El colombiano aseguró que su vida cambió y dejó de ser homosexual, gracias a la palabra de Dios y el proceso personal que llevó.

Óscar Naranjo afirmó que está feliz, pero un poco cansado por el trabajo. - Foto: Tik Tok: @relevantecc

“Dios me habló a mí, por su palabra, el proceso que tuve que vivir, varias experiencias que tuve que pasar, con respecto a las liberaciones espirituales; no es que ya, yo cambié por mi propia voluntad”, mencionó, aclarando que no dejó de ser homosexual porque sí, sino por un camino que tomó su realidad.

“Los respeto, no discrimino la homosexualidad (...) Él hizo a Adán y es claro, en Génesis dijo que no es bueno que el hombre esté solo vamos a hacerle una ayuda idónea para él, una mujer para que lo acompañe, vemos en la misma creación”, agregó, resaltando que todo se debía a la transformación interna que tuvo su vida.