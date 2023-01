Paola Jara explicó por qué se sometió a una cirugía de reducción de senos

Paola Jara actualmente es una de las cantantes colombianas más destacadas de la música popular, debido a los éxitos que ha logrado a lo largo de su carrera, tanto en el país, como a nivel Latinoamérica.

No obstante, Jara es una de las intérpretes que más comentarios recibe en redes sociales, debido a las despampanantes fotos que comparte de su cuerpo, que según ella ha logrado conseguir con ejercicio, una dieta estricta y ciertas cirugías, como liposucción, una rinoplastia y otro procedimiento en los senos, aunque para este último se hizo un retoque.

Paola Jara en vestido de baño luce sus curvas - Foto: Instagram @paolajarapj

Pues bien, recientemente, la cantante de música popular explicó en una entrevista con el programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, las razones por las cuales se sometió a los distintos procedimientos quirúrgicos en su cuerpo.

“Todo lo que nos haga sentir bien y que nos podamos hacer, que nos sume... bienvenida sean! Yo tengo nariz, lipo y tengo senos. Quería tener un cambio en mis prótesis y no solamente eso sino que también descansé mucho con el tema de la espalda, me siento liviana, como más ligera”, manifestó Jara.

Sin embargo, hubo una cirugía que la hizo regresar de nuevo al quirófano al no sentirse cómoda con el y cómoda con el tamaño logrado y prefirió tener una apariencia más discreta.

“A pesar de que me gustan las cosas ceñidas al cuerpo y de que en ocasiones muestro un poquito no me sentía tan cómoda con el tamaño de los senos porque a veces me sentía como vulgar y una cosa es sexy y otra es vulgar. Entonces era algo que me incomodaba un poquito”, añadió.

Jessi Uribe dejó en evidencia como es la relación de Paola Jara con sus hijos

La dupla de artistas del género popular conformada por el bumangués Jessi Uribe y la antioqueña Paola Jara es una de las más comentadas en las plataformas de interacción social, pues cada uno acumula millones de seguidores y dan a conocer la manera como avanza su relación sentimental, tras meses de haberse casado.

Sin embargo, antes de que el intérprete de Dulce pecado decidiera tener algo más que una amistad con Jara, él ya había construido una familia junto a Sandra Barrios. Por ello, aunque la llama del amor se apagó, Uribe continúa como responsable de sus hijos.

Paola y Jessi trabajaron juntos e hicieron una gira durante el año pasado. Para estas nuevas fechas de 2023 lo siguieron haciendo, pero también aprovecharon el tiempo libre y se fueron de vacaciones a visitar la brisa y el mar, específicamente a las playas de Cartagena.

En Instagram, con más de seis millones de seguidores, la intérprete de Mala mujer subió una fotografía junto a su esposo; los dos se encuentran sobre lo que parece un yate, posan distraídos y Paola dejó ver sus curvas. “No quiero que se acaben estos días”, escribió la artista antioqueña.

La dupla de artistas se dieron un descanso en Cartagena. Instagram - Foto: Instagram: @paolajarapj

No obstante, en esta oportunidad, el viaje no estuvo conformado únicamente por la dupla de celebridades colombianas, sino que también hasta la playa llegaron los cuatro hijos de Jessi Uribe.

Al asumir un nuevo compromiso con el bumangués, Paola Jara es consciente de que su marido tiene hijos. De este modo, para los fans de los artistas no pasó de manera desapercibida que la pareja fue de viaje a Cartagena junto a la descendencia de Uribe.

En un principio, durante el viaje, ninguna de las dos figuras públicas había compartido fotos o videos en donde aparecieran los menores, ya que en historias de Instagram tan solo se alojaron momentos que la pareja pasó con amigos; sin embargo, después, hubo pequeños fragmentos que Jessi subió fotos en la misma plataforma junto a los pequeños.

En la fotografía se ve a Jessi Uribe rumbo a subirse a un yate con los pequeños. Instagram. - Foto: Instagram: @jessiuribe3

Luego de esto, el cantante se fue a montar cuatrimoto con su esposa y aprovechó para tomarse algunas fotografías con quienes lo apoyan desde la costa, después apareció un corto video que dejó ver a los enamorados y a las hijas del cantante.

Mientras la pareja de artistas se encontraban comiendo en un restaurante, Jessi Uribe capturó con su teléfono celular a sus hijas en el mismo espacio, lo que significa que todos disfrutaron del viaje y en diferentes momentos. Inclusive, en el mismo clip, se puede ver que el bumangués le dio un apasionado beso a su esposa.

No obstante, las especulaciones no se hicieron esperar. Dado que en una de las historias apareció Jessi solo con sus hijos, además se observó que Paola Jara realizó otras actividades sin los menores, los comentarios de algunos cibernautas estuvieron encaminados a que tanto los hijos del cantante como su actual esposa, prefieren mantener una distancia en común.