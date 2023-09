Paola Jara y Chiquis unen fuerzas en su nueva y poderosa canción: ‘Lo que no sirve, estorba’

Así fue la broma que Pipe Bueno le jugó a la imitadora de Paola Jara en ‘Yo me llamo’, ¿no le gustó?

Han sido varias las canciones en las que Jara le ha dado el poder a las mujeres para que se hagan sentir y no se dejen manipular ni maltratar de los hombres, sin embargo, ella sabe muy bien que el mensaje debe ser constante y continuo y por eso decidió llamar a una de las artistas femeninas más resonadas en Estados Unidos del género regional mexicano, para hacer una canción que lleve el mensaje de empoderamiento femenino a su máxima expresión.

Se trata de la cantante Chiquis, quien tiene un recorrido amplio e interesante en la música regional mexicana haciendo lo mismo que Jara, dejando a las mujeres por todo lo alto, por eso ella no dudó un solo segundo para viajar a grabar el videoclip y las letras de esta canción, que está disponible para todos los fans de las dos cantantes desde hoy, jueves 28 de septiembre.

“Hola amigos de SEMANA, soy Paola Jara y les quiero presentar a este mujerón y supercantante”, declara Paola para un video especial para SEMANA, donde introduce oficialmente a la artista mexicana. “Hola, me llamo Chiquis y estoy superfeliz porque tengo una nueva canción con esta enorme mujer que me dio el honor, que se llama Lo que no sirve, estorba”, añade la artista azteca muy eufórica y feliz de estar en el sencillo junto a la antioqueña.