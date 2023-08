Paola Jara y Jessie Uribe ‘adoptaron’ un hijo; ¿de quién se trata? Esta es la historia

Y así lo contó en una entrevista con SEMANA : “Ser número uno en mi género en Estados Unidos es un sueño hecho realidad que no se puede describir. Siempre lo llevaré en mi vida: ser el primer colombiano en la música popular en lograrlo. Aún no me lo creo”.

El novel artista lanzó Me llamó mi ex , una canción de su autoría, dedicada a un amor que regresó demasiado tarde, y por todo lo alto: bajo los sellos disqueros de Paola jara y Jessi Uribe.

“Me llamó mi ex cuenta un momento de mi vida en España en el que un amor me abandonó por otro. Y aunque creo que me lo merecía porque yo la había descuidado un poco, luego volvió para decirme que me extrañaba y que el nuevo amor no le daba todo lo que yo le ofrecí. Así que un día de bohemia me acordé y salió esta canción que finalmente cuenta una historia que a todos nos ha pasado”, comentó Cardona.