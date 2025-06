De hecho, recientemente, Paola Turbay estuvo como invitada en The Suso’s Show, donde abrió su corazón y contó cómo fue su reacción al encontrarle marihuana a su hijo en el cuarto. La famosa no dudó en revelar un poco de esta experiencia, recordando su pensar de ese entonces.

“Si ustedes no lo han encontrado es que no están poniendo atención como papás”, dijo en el formato.

“Dije: ‘tenemos que hablar’. Entonces uno habla, uno dialoga y luego: ‘rótelo’ (risas). No, no, no, no, no, mentira, porque yo nunca”, comentó, soltando una carcajada en medio de la confesión.