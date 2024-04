Papá de La Segura se pronunció sobre fuertes declaraciones de su hija; lo acusó de desear que quedara cuadripléjica

Hace unos días Natalia Segura, más conocida en el mundo digital como La Segura, hizo estremecer el corazón de los televidentes tras abrir su corazón para compartir su historia de vida en La casa de los famosos Colombia, reality del canal RCN que está disponible en la plataforma de ViX 24/7, del que es parte actualmente.

En este espacio, la creadora de contenido caleña reveló detalles íntimos de su vida, dejando al descubierto situaciones que todavía no logra superar y que la han marcado por lo difícil que ha sido asumirlas.

Por esta razón, se refirió al accidente que sufrió y el drástico cambio que implicó en su vida, pues tuvo una fuerte pérdida de la movilidad en sus piernas, lo que le ha causado un gran dolor, tanto así que, entre lágrimas, confesó que le pidió a Dios que la ayudara o que se la llevara de este mundo terrenal.

Sin embargo, sus declaraciones más impactantes estuvieron relacionadas con su papá, ya que aseguró que él le deseó que quedara cuadripléjica, motivo por el que no pudo contener sus lágrimas al recordarlo.

La segura | Foto: Pantallazo video Canal RCN

“A pesar de ser mi padre, aún no he logrado perdonarlo por completo. Recuerdo claramente el día en que me envió un mensaje de voz expresando el deseo de que quedara cuadripléjica”, dijo.

La Segura en 'La Casa de los Famosos' | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Según la joven, no podía entender cómo su propio progenitor le pudo manifestar algo tan cruel. Por otro lado, destacó el apoyo incondicional de su madre Alexa Mena, quien ha estado a su lado en todo momento.

Al finalizar su relato, La Segura admitió que su padre durante un tiempo fue su “héroe” hasta que se convirtió en el villano de su vida.

Esto dijo el papá de La Segura tras sus fuertes declaraciones en La casa de los famosos

Tras el revuelo que causaron las revelaciones de la joven en el reality, su papá apareció en el medio Tubarco News para pronunciarse al respecto, pidiendo perdón por los errores que cometió en el pasado.

“Yo siempre estuve allí, con ella, hasta el momento de la separación. Luego, sí hubo ausencia de padre porque se presentó una guerra frontal con su mamá y eso ocasionó que hubiera una ruptura”, manifestó el hombre.

La Segura en 'La Casa de los Famosos' | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Por otro lado, aceptó que sí dijo lo que Natalia había recordado en el programa tras el accidente que sufrió. “Yo fui más duro que eso, pero no en la nota de voz. Yo desconocía esa relación amorosa que ella tenía, y que por eso mi hija estuvo ad portas de perder la vida”.

Luego, el papá de La Segura agregó: “Si usted se queda sin movilidad y me la gano para Dios, no hay ningún problema, pero si veo que usted se me va a parar y se va a poner a corretear, yo prefiero que me la deje sentadita o que se me la lleve. Yo como papá prefiero que mi hija se vaya con Dios antes que se me pierda, a que yo sea su amigo y termine en la oscuridad”.

#TuOpinión | Papá de ‘La Segura’, Alexander Segura, arrepentido de haberle deseado el mal a su hija; le mandó mensaje. pic.twitter.com/s1gpnScUWt — TUBARCO (@tubarconews) April 12, 2024