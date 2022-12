“Pasaré esta Navidad sin el dinero con que contaba”: el lío que involucra al actor Julio César Luna y a Fedegán

Mediante la red social de Twitter, el actor colombiano Julio César Luna hizo una denuncia pública de una situación que está viviendo con el pago de un dinero que le adeuda la agencia Consulting Media Group, que maneja la cuenta de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), por un trabajo realizado.

La compañía intermediaria, según contó el artista y también director, hizo uso de su voz para unas cuñas de la organización gremial, las cuales nunca fueron reconocidas económicamente, e incluso, no le pidieron su autorización para ser usadas “en todo el país”.

“Mis amigos deben enterarse. El señor Marlon Diaz, dueño de la agencia publicitaria CONSULTING MEDIA GROUP, quien maneja la cuenta de FEDEGÁN, se niega a pagarme las cuñas que pasaron en todo el país con mi voz, SIN MI AUTORIZACIÓN. Existen pruebas y testigos de lo que reclamo”, señaló en Twitter.

Gracias a su denuncia, varios internautas han vuelto viral el hecho que ha generado indignación. Incluso, en redes, varios usuarios han decidido pasar la voz para que el actor colombiano logre tener el pago que, según él, se le adeuda, motivo que fue agradecido.

“Gracias a todos mis amigos y seguidores por solidarizarse conmigo ante LA FALTA de pago, de la agencia que maneja la cuenta de FEDEGÁN. Pasaré esta Navidad sin el dinero con que contaba, pero con muchos más amigos de corazón. SALÍ GANANDO”, escribió.

Finalmente, Julio César se encuentra a la espera que, desde Fedegán o la agencia de publicidad, le respondan por su dinero.

“Me tocó dormir en el suelo”: actor de ‘Pasión de Gavilanes’ atraviesa días difíciles en Estados Unidos

Uno de los actores más reconocidos de la pantalla chica y de la famosa novela colombiana Pasión de Gavilanes es Andrés Felipe Martínez, quien hizo el papel antagónico de Malcolm Ríos. El actor caleño también ha participado en otras telenovelas reconocidas como Verdad oculta, Operación Pacífico y Enfermeras.

Actualmente, Martínez ha estado ausente y no se ha visto en ninguna otra producción, pues está atravesando un duro momento. Luego de una compleja situación económica en Colombia, el actor colombiano se vio obligado a vender sus pertenencias y mudarse a Estados Unidos para buscar un mejor futuro para sus hijos.

El actor caleño abrió su corazón y le contó al programa La Red de Caracol Televisión la travesía que ha tenido que vivir en Miami y por qué se fue a trabajar como cualquier otro migrante, a pesar de su reconocida trayectoria actoral. Martínez confesó que le ha tocado hacer aseo en casas y ahora labora en una empresa de envíos.

“A veces me preguntó qué estoy haciendo acá. La falta de mis hijos es una cosa atroz y hay momentos de crisis profunda, pero lo importante es luchar por ellos”, relató el actor.

Entre tanto, Martínez, de 60 años, contó que desde su experiencia en Estados Unidos “se sufre mucho”, pero tuvo que tomar la decisión de irse a ese lugar porque el trabajo que tenía en Colombia no le alcanza para comer. Ahora, con muchos esfuerzos, el actor sí puede ahorrar lo que gana en Miami para tener por lo menos un sustento para sus hijos.

“Yo ahorro en la comida porque casi no como y ahorro en la vivienda porque vivo con otras personas”, dijo en el programa.

Entre las situaciones más difíciles que ha tenido que vivir el actor colombiano es dormir en el piso. “Me tocó dormir en el suelo porque prefería quedarme en un sitio específico y no regresar a mi casa porque me costaba tiempo y dólares”, expresó.

Este tipo de altibajos no lo han dejado decaer; por lo contrario, le han dado fortaleza para seguir adelante a pesar de la soledad que siente sin poder estar con sus hijos.

“Cuando hablo con mis hijos siento la soledad más grande. Eso me parte el corazón, me hace sentir que las fuerzas me faltan y me provoca salir corriendo a abrazarlos. Pero sé que si hago eso mis hijos se van a quedar sin futuro y al cabo de dos meses nos vamos a morir de hambre. Es un sacrificio”, reveló el actor.

Al conocer su historia, los presentadores del programa se conmovieron con la situación que está viviendo el actor y le enviaron un mensaje de apoyo y lucha. “Qué duro, pero qué otra muestra de amor puede haber que sacrificarse por los seres amados”.