Peter Manjarrés recuerda mensaje incómodo de Gustavo Petro: “Oiga, cálmese”

Peter Manjarrés es una de las figuras reconocidas del vallenato colombiano. A lo largo de su trayectoria, el cantante ha construido una carrera marcada por su voz, sus canciones y las presentaciones con las que ha conquistado a diferentes generaciones de seguidores.

Peter Manjarrés reveló por qué decidió mantenerse al margen de la política: el episodio con Poncho Zuleta e Iván Duque

El artista volvió a ser tema de conversación tras participar en una entrevista para Sin Filtro, de SEMANA, espacio en el que abrió una ventana a aspectos de su vida personal. Durante la conversación, recordó episodios de su historia, habló de su familia y compartió detalles de las experiencias que han marcado su camino dentro y fuera de los escenarios.

En medio de la conversación, Peter Manjarrés habló del papel que toman algunas figuras públicas, precisamente por el impacto que tienen en el público y los colombianos.

Según comentó en la entrevista, su imagen ha tenido distintas reacciones en la gente, la cual está pendiente de sus acciones, decisiones y opiniones. En lo dicho frente a cámaras, el cantante vallenato comentó las ideas generalizadas que había sobre el género, teniendo en cuenta que muchos criticaban a sus artistas por consumir alcohol y estar en fiestas.

“Yo sufrí mucho cuando comencé con esto, porque vivimos en un país que generaliza mucho. A mí me han pasado cosas en pleno aeropuerto”, dijo en el formato.

Allí recordó un instante muy particular que vivió por un post al que respondió, en plena coyuntura política. Manjarrés revivió un incómodo mensaje que le envió a Gustavo Petro, quien señaló a los vallenateros de solo cantarles a los “mafiosos”.

“Me ha pasado en el mismo X o Twitter, no se me olvida, cuando era senador el presidente Petro, que puso un mensaje de: ‘Todos los vallenatos les cantan a los mafiosos’, generalizando, y le dije: oiga, cálmese, ¿usted no se acuerda que le canté una vez cuando era alcalde?“, contó.

“Es feo cuando generalizan, porque yo cuido mucho, mucho, mi imagen. No soy perfecto, pero cuido mi imagen”, concluyó.