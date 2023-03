Pipe Calderón no aguantó y se le declaró a presentadora de ‘Lo sé todo’ en pleno programa; la sonrojó con inesperada propuesta

Lo sé todo se convirtió en uno de los programas de entretenimiento más vistos de las tardes colombianas, debido a los detalles e información que comparten de la farándula nacional. El formato ganó popularidad con el paso del tiempo, contando con la participación de distintas figuras como Violeta Bergonzi, Marbelle, Alejandra Serge, Elizabeth Loaiza, Sara Uribe, Alerta, Carlos Calero y Diana Montoya.

Mafe Romero, Elianis Garrido y Ariel Osorio, integrantes de Lo sé todo. - Foto: Instagram: Mafe Romero

En medio de los cambios, el proyecto cuenta actualmente con Ariel Osorio, Elianis Garrido y Mafe Romero, quienes le ponen su estilo a cada una de las secciones y chismes que cuentan en televisión. Los tres compactaron muy bien, por lo que se ganaron el corazón de varios espectadores.

No obstante, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en una particular situación que ocurrió en el set con un invitado, quien terminó sonrojando a Mafe Romero en plena emisión en vivo. La presentadora no se esperaba la jugada del artista que los visitó, por lo que no ocultó su asombro ante las cámaras.

Mafe Romero quedó en shock al escuchar las declaraciones de un invitado. - Foto: Instagram @mafe_romero_

De acuerdo con lo que se observó, Pipe Calderón, de 39 años, fue el invitado a Lo sé todo para promocionar su nuevo lanzamiento artístico llamado Back 2 the game, el cual buscaba pisar fuerte en su trayectoria artística. Durante la transmisión, Ariel Osorio no se guardó un detalle y lanzó al agua al cantante, revelando que siempre había estado enamorado de Romero.

El cantante comentó sobre el gusto que sentía por Mafe Romero. - Foto: Instagram @pipecalderon

“Ponme atención Colombia. No te me vayas Mafe Romero. Me contaron de muy buena fuente que el señor que usted tiene al lado ha estado enamorado toda la vida de ti. Quiero que lo diga en tu cara mirándote al rostro”, dijo el presentador, abriéndole paso a esta sorpresa.

Al salir esto de la boca de Osorio, el invitado fue claro y giró a mirar a la colombiana, declarándole cada uno de sus pensamientos sobre ella. Pipe Calderón no ocultó su gusto por la integrante del programa, dedicándole unas palabras.

“Mafe, mira, la verdad yo siempre te he respetado mucho, pero sí he sido un fan tuyo y aprovecho las cámaras de ‘Lo sé todo’ para decirte que me has encantado desde siempre. Es en serio”, dijo el artista, mientras que la sincelejana se tomaba al inicio todo en broma y con humor.

Mafe Romero, presentadora colombiana - Foto tomada de Instagram @mafe_romero - Foto: Instagram @mafe_romero

“Espérate que estamos en televisión nacional y menos mal tienes gafas porque no puedo ni mirarte la cara, gordo […]. Niño, te vas a poner con esos proselitismos a esta hora”, comentó la presentadora, bastante apenada, a lo que Calderón dijo: “Tienen a una mujer demasiado bella y talentosa. Te admiro profundamente, eres de lo máximo que he conocido en este país. Talentosísima y que baila delicioso”.

Mafe Romero no ocultó lo asombrada que estaba con esta situación, por lo que sus compañeros de set comenzaron a bromear y afirmar que consideraban a Pipe Calderón un buen hombre para que la colombiana se le midiera a una oportunidad sentimental.

“Me gusta porque ‘Pipe’ es un pelado decente, trabajador, la familia de él es amiga de nosotros, le gusta el deporte, es talentoso, independiente, está soltero. Yo apruebo, ¿tú apruebas?”, mencionó Elianis Garrido en el programa.

“Los padrinos, Mafe”, agregó el invitado, tras darle un beso en la mano a la sincelejana.

La integrante del programa no evitó ponerle su toque costeño, afirmando que ya la estaban casando con el artista y ella no se había dado ni cuenta. Allí le soltó una pregunta al cantante sobre la ‘propuesta’ que estaba haciéndole.

“Oye, cómo así, me casaron… ¿viste, mami? Ya hay matrimonio. ¿Dónde nos vamos a casar pues?”, comentó en Lo sé todo, a lo que el artista agregó: “En medallo”, como escenario para esta celebración.