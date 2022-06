Piso 21 celebra su ‘épica’ presentación en el Kennedy Center, en Washington

Los artistas colombianos continúan alcanzando logros en sus presentaciones por el mundo, en esta oportunidad fue Piso 21 quienes deleitaron la noche del pasado 2 de junio a un selecto grupo de espectadores en el popular Kennedy Center en Washington, Estados Unidos.

“Hoy los muchachos en el épico Kennedy Center”, escribieron en la cuenta de Instagram de la agrupación con una fotografía y un video de su exitosa presentación, en la cual estuvieron unas 2.300 personas que llenaron el Opera House del Kennedy Center.

“Nunca antes ningún país había organizado un evento en ese teatro. Estuvo la General Laura Richardson, Comandante del Comando Sur, Juan González de la Casa Blanca, congresistas como Rubén Gallego, el senador Robert Portman, el periodista y presentador de la cadena Fox News Bret Baeir”, indicó el comunicado de Piso 21 sobre la presentación en Estados Unidos.

“Estoy tan orgullosa de ustedes”, “tesos”, y otros mensajes más de felicitaciones recibieron los integrantes de Piso 21 en su cuenta de Instagram, en la que suman más de 3.8 millones de seguidores que celebraron esta destacada actuación en Washington.

Además de su presentación, también aprovecharon para visitar sitios icónicos de esta ciudad y también recrearon una de las escenas más recordadas del cine en una película protagonizada por el laureado actor Tom Hanks. “Solo los amantes de Forrest lo entenderán”, publicaron en Instagram junto al video.

Este video también generó los ‘me gusta’ de sus seguidores y comentarios de la imitación que hicieron de la escena de Forrest Gump.

El colombiano J Balvin ‘pelea’ con Christian Nodal

En otros hechos, el cantante colombiano JBalvin publicó recientemente en su cuenta de Instagram una foto del cantante mexicano Christian Nodal, quien recientemente se hizo un cambio extremo de look, y lo comparó con otra de él mismo cuando se tinturó el cabello de ese mismo rubio. Escribió de manera jocosa: “Encuentren las diferencias”.

Tiempo más tarde, J Balvin compartió dos veces un video, en esa misma red social, en el que dijo: “Ya no más, esto solo fue para divertirme, ahora vamos pa’las cosas de verdad”, mientras se reía.

El antioqueño continuó con su burla y aprovechó la reciente ruptura del cantante mexicano con la española Belinda: “Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención, pero la foto se Be linda”.

El cantante de música regional mexicana no se quedó callado y le contestó sin rodeos al reguetonero antioqueño mediante historias de Instagram diciendo: “Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no anda coherente que el cabr**n tiene un documental, hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí”.

“Claramente - y todo mundo lo sabe- me estoy levantando de una mi**da muy fea que viví ¿entienden? Y no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien”, continuó afirmando el artista.

Asimismo afirmó: “Y como ya todos saben, yo no soy nada bueno pa´hablar, por eso mismo, ahorita voy pa´la cabina porque pienso grabar algo bien ching*n ahorita, que pienso sacar esta noche. Si todo sale bien, esta noche o mañana temprano o mañana en la noche, para este compa que no ha aprendido, que te dio una patada en el c**o Residente y no entendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar, porque la mía... yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más” (sic).

“Ojalá que a mí sí me respondas. Pero no toda la tiradera va a ser para ti, pero sí quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. ¿Quieres burlarte pa’hacer reír a la gente? Simplemente canta en un en vivo en Instagram, carnal. No subas cosas mías de gente que no conoces, pendejo”, aseveró Nodal.