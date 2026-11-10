Piter Albeiro anunció giro que dará su vida tras apoyo a De La Espriella: contó lo que hará el Gobierno por amenazas que recibió

El humorista colombiano Piter Albeiro sorprendió a sus seguidores al confirmar que volverá a presentarse en los escenarios del país durante 2027, luego de permanecer dos años alejado del público de su nación, debido a las amenazas de muerte que, según ha denunciado, pusieron en riesgo su seguridad.

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El comediante dio a conocer la noticia mediante sus redes sociales, donde dejó claro que recibió garantías por parte del Gobierno para retomar sus espectáculos en diferentes teatros de Colombia.

Los seguidores de Piter Albeiro recibieron esta noticia con entusiasmo, especialmente después de las dificultades que atravesó durante los últimos años. “Hoy fue un día maravilloso porque ya en el 2027 puedo volver a mi país a presentarme”, escribió el artista en su cuenta de X.

En su mensaje, recordó que las intimidaciones que recibió durante el gobierno Petro fueron la principal razón para suspender sus presentaciones en territorio colombiano. Sin embargo, aseguró que las condiciones actuales le permiten contemplar nuevamente su regreso.

“Como Uds. bien saben, esa gente me tiene amenazado de muerte, pero desde el Gobierno me garantizan que puedo volver tranquilo a presentarme en los teatros y que brindan la seguridad que se necesita”, comentó, antes de mostrarse agradecido por el respaldo que recibió.

El comediante hizo referencia a los casos de Marko y George Harris, humoristas venezolanos que han tenido dificultades para regresar a su país y reencontrarse con sus públicos. Al recordar lo que vivió, Piter Albeiro reconoció que estuvo cerca de atravesar una situación similar.

De acuerdo con lo que dijo, las amenazas llegaron al punto de obligarlo a cancelar compromisos profesionales en distintas ciudades, debido a la presencia de organizaciones criminales.

No obstante, Piter considera que el panorama ha mejorado y que ahora existen condiciones para recuperar sus rutinas, sus monólogos y sus presentaciones.

“Ahora con el apoyo de las autoridades puedo regresar a Colombia”, dijo, resaltando los 30 años que lleva dedicado al humor y al entretenimiento.

Aunque varios seguidores se emocionaron, todavía no se conocen los lugares, las fechas ni los teatros que harán parte de esta nueva etapa de su carrera.

Lo que vivió Piter Albeiro se hizo público en noviembre del año 2024, cuando contó que un hombre habría viajado desde Bogotá hasta Popayán para amenazarlo antes de una presentación. Según dijo, el sujeto utilizó un megáfono para anunciar que lo atacaría y desmembraría.

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Luego de esto, las autoridades ubicaron al hombre señalado en un hotel de la ciudad. Durante el procedimiento, presuntamente encontraron elementos como un chaleco antibalas y una máscara blanca.

Su detención estuvo relacionada con el supuesto uso indebido de prendas militares y no directamente con las amenazas denunciadas.

Luego de que se enterara de que el hombre había recuperado su libertad, Piter Albeiro fue evidente con su preocupación y solicitó a la Fiscalía continuar con las investigaciones. Además, aseguró que había presentado dos denuncias anteriores contra el mismo individuo.