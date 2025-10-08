Gente
Podría ganar la lotería: números de la suerte de Walter Mercado para el jueves 9 de octubre
Estos son algunos números con los que se podría convertir en el ganador de los siguientes sorteos de juegos de azar.
Walter Mercado fue uno de los astrólogos y videntes más reconocidos a nivel mundial y aunque falleció en el año 2019, continúa siendo relevante entre quienes vieron cumplir muchas de sus predicciones.
Es por esto que, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, ha sido la encargada de compartir sus escritos y diariamente, sacar a la luz sus horóscopos, recomendaciones y números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco universal.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Una situación inesperada se resolverá a su favor. La energía lo invita a aclarar malentendidos en sus relaciones personales.
Números de suerte: 16, 50, 2.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Encuentre el equilibrio entre el trabajo y la familia. Su entorno necesita más de su presencia que de su dinero.
Números de suerte: 7, 11, 23.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Su creatividad está en su punto más alto. Use su ingenio para destacar profesionalmente.
Números de suerte: 32, 1, 47.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El pasado deja enseñanzas. Use lo aprendido para tomar mejores decisiones hoy.
Números de suerte: 11, 5, 24.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Evite conflictos innecesarios y practique la empatía. Las estrellas premian los gestos de amor.
Números de suerte: 4, 12, 45.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La paciencia será su mejor aliada. Acepte lo que no puede cambiar y siga adelante con serenidad.
Números de suerte: 40, 13, 25.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Buenas noticias llegan en temas legales o laborales. Su círculo cercano será un gran apoyo.
Números de suerte: 6, 10, 22.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Un cambio de imagen o una nueva amistad renovará su energía. Se vienen días de diversión.
Números de suerte: 18, 49, 13.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Recuperará su vitalidad. Cuide su salud y mente para seguir avanzando.
Números de suerte: 5, 32, 41.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Sea constante y disciplinado. Pronto llegará un reconocimiento por su esfuerzo.
Números de suerte: 33, 19, 21.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Recibirá el apoyo de alguien especial. La armonía regresa a su vida después de tiempos difíciles.
Números de suerte: 10, 28, 37.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Fortalezca los lazos familiares y evite la crítica. Las reuniones sociales atraerán buena energía.
Números de suerte: 44, 3, 26.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.