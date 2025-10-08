Suscribirse

Podría ganar la lotería: números de la suerte de Walter Mercado para el jueves 9 de octubre

Estos son algunos números con los que se podría convertir en el ganador de los siguientes sorteos de juegos de azar.

9 de octubre de 2025, 3:00 a. m.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Walter Mercado fue uno de los astrólogos y videntes más reconocidos a nivel mundial y aunque falleció en el año 2019, continúa siendo relevante entre quienes vieron cumplir muchas de sus predicciones.

Es por esto que, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, ha sido la encargada de compartir sus escritos y diariamente, sacar a la luz sus horóscopos, recomendaciones y números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco universal.

Astrólogo Walter Mercado
Astrólogo Walter Mercado | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Una situación inesperada se resolverá a su favor. La energía lo invita a aclarar malentendidos en sus relaciones personales.

Números de suerte: 16, 50, 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Encuentre el equilibrio entre el trabajo y la familia. Su entorno necesita más de su presencia que de su dinero.

Números de suerte: 7, 11, 23.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Su creatividad está en su punto más alto. Use su ingenio para destacar profesionalmente.

Números de suerte: 32, 1, 47.

Contexto: Según la astrología, estos son los cuatro signos más poderosos del zodiaco en el mes de agosto

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El pasado deja enseñanzas. Use lo aprendido para tomar mejores decisiones hoy.

Números de suerte: 11, 5, 24.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Evite conflictos innecesarios y practique la empatía. Las estrellas premian los gestos de amor.

Números de suerte: 4, 12, 45.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La paciencia será su mejor aliada. Acepte lo que no puede cambiar y siga adelante con serenidad.

Números de suerte: 40, 13, 25.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buenas noticias llegan en temas legales o laborales. Su círculo cercano será un gran apoyo.

Números de suerte: 6, 10, 22.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Un cambio de imagen o una nueva amistad renovará su energía. Se vienen días de diversión.

Números de suerte: 18, 49, 13.

Contexto: Los 3 signos del zodiaco que podrían ser víctima de robo en agosto, según la inteligencia artificial

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Recuperará su vitalidad. Cuide su salud y mente para seguir avanzando.

Números de suerte: 5, 32, 41.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Sea constante y disciplinado. Pronto llegará un reconocimiento por su esfuerzo.

Números de suerte: 33, 19, 21.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.
Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Recibirá el apoyo de alguien especial. La armonía regresa a su vida después de tiempos difíciles.

Números de suerte: 10, 28, 37.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Fortalezca los lazos familiares y evite la crítica. Las reuniones sociales atraerán buena energía.

Números de suerte: 44, 3, 26.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

