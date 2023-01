Polémica iniciativa: un restaurante puso un cartel con la cara de Piqué para que los transeúntes le peguen sus chicles

Shakira y Gerard Piqué se ubicaron como blanco de distintas reacciones en redes sociales, debido a las indirectas que estuvieron tirándose a través de plataformas digitales. Los dos famosos cortaron todo tipo de comunicación, limitándose únicamente a llevar los asuntos de sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes son el centro de todas las decisiones que estarían tomando para su futuro.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

Su polémica separación ha dividido las opiniones y el apoyo de las personas, pues así como unos apoyan las decisiones de Piqué con su nueva novia, Clara Chía Marti, otros quisieran decirle “unas cuantas verdades en su cara”.

Pues bien, en redes sociales se ha viralizado un video en el que un restaurante, en México, encontró la manera de que las personas puedan ‘desahogarse’ con el exfutbolista del FC Barcelona; en la entrada han colocado un cartel con su cara para que cualquiera se le acerque y le coloque un trozo de goma masticada encima.

“SalPIQUÉ su chicle aquí”, se puede leer en el cartel que colocaron en el espacio público.

Cartel de Gerard Piqué. - Foto: Captura de video: Twitter @VivoNoticiasMX

#VIRAL || Usan la cara de #Piqué para tirar chicles mascados



En un local de #Aguascalientes invitan a las personas a dejar sus chicles justo en la cara del exfutbolista; en la pancarta dice “Salpiqué su chicle aquí", haciendo referencia a la popular canción de #Shakira y BZRP. pic.twitter.com/gimpQ2p7eX — Vivo Noticias (@VivoNoticiasMX) January 17, 2023

El mal momento que vive mamá de Piqué por drástica decisión de Shakira: “Está destrozada”

La colaboración entre Shakira y Bizarrap, que superó los 200 millones de reproducciones en YouTube, ha puesto en el ojo del huracán no solo a Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía, sino también a la madre del exfutbolista, Montserrat Bernabéu.

Tras estrenar Monotonía en octubre pasado, la artista colombiana regresó más incendiaria que nunca a la música y le cantó sin tapujos al dolor, dejando claro que se sintió burlada por el empresario español. Asimismo, le dedicó algunas indirectas a su exsuegra.

Shakira y Bizarrap en su gran éxito musical. - Foto: Sony Music

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, dice una de las estrofas de la canción.

No se ha dejado de hablar de la relación que la cantante tiene con los padres de Piqué desde el lanzamiento del tema musical, ya que la barranquillera, aparentemente, les habría declarado la guerra después de descubrir la ‘complicidad’ de Montserrat y Joan Piqué en el romance que sostiene el exjugador con Chía.

La revista Lecturas, de igual manera, reveló esta semana que Shakira les habría dicho a sus dos hijos, Milán y Sasha, que no llamen ‘avi’ y ‘ona’ (abuelos en catalán) a los padres de Piqué porque escucharlo la pone bastante triste.

La madre de Piqué estaría destrozada después de que Shakira haya pedido a sus hijos que no la llamen abuela. - Foto: Europa Press

De acuerdo con ese medio, la madre del español estaría completamente destrozada y le pidió que deje de provocar a la colombiana mostrando Casios y Twingos porque está convencida de que hay que parar esto de alguna manera. Asimismo, indicó que Montserrat intentó hasta el último momento que Gerard se reconciliara con la artista.

“Montserrat Bernabéu, la madre del exfutbolista Gerard Piqué, está viviendo uno de sus peores momentos desde que Shakira y su hijo anunciaran su separación. Está destrozada”, indicó la revista ibérica.

Cabe recordar que la barranquillera mandó colocar una bruja de tamaño real en su balcón mirando a la casa de sus exsuegros, y ha puesto a todo volumen en repetidas oportunidades la colaboración con Bizarrap para ‘fastidiarlos’.

Shakira mencionó a su exsuegra en la canción con Bizarrap. - Foto: Getty/Twitter

Gerard Piqué afronta un nuevo lío legal en el que se habla de “daños y perjuicios”

La compañía Kosmos ha presentado una demanda contra la Federación Internacional de Tenis (ITF) ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por “la terminación injustificada” del contrato para organizar la Copa Davis, competición masculina de tenis que reúne a varios países.

El grupo inversor, presidido por el español Gerard Piqué, ha presentado la demanda para “reclamar daños y perjuicios” por “la terminación injustificada del contrato”, informó una portavoz de la sociedad.

BARCELONA, SPAIN - JANUARY 15: Gerard Piqué, President of the Kings League, comments on the match live during the third day of the Kings League at Cupra Arena on January 15, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Cesc Maymo/Getty Images) - Foto: Getty Images

La ITF había anunciado el pasado 12 de enero el fin del contrato con Kosmos para la organización de la Copa Davis, iniciado en 2019 con un acuerdo de 25 años, pero que ha terminado en su quinto año.

“La ITF confirma que su acuerdo con Kosmos Tennis para la Copa Davis termina en su quinto año”, escribió la ITF. Una fuente cercana al asunto explicó que la ITF y Kosmos no consiguieron llegar a un nuevo acuerdo financiero.

En 2017, Piqué había fundado la sociedad Kosmos con un dirigente del gigante japonés del comercio en línea Rakuten, con el que se había encontrado en una cena organizada para acercar inversores nipones a su club, el FC Barcelona. El primer golpe de efecto de la empresa fue hacerse con las riendas de la emblemática Copa Davis.

Gerard Piqué es empresario, dueño de Kosmos. - Foto: Getty Images

Kosmos estuvo detrás de la revolución en el formato de la competición, que, desde 2019, acaba con una fase final, en busca de dotar de más atractivo al torneo.

Desde su radical reforma y el abandono principalmente de la fórmula de distintos duelos con un equipo como local y otro como visitante, con partidos al mejor de cinco sets repartidos a lo largo de un fin de semana, la Copa Davis no consiguió conectar del todo con ese nuevo público que perseguía.

La ITF todavía no se ha pronunciado sobre sus planes para la Copa Davis más allá de la edición 2023, que entiende mantener como está prevista.

“La ITF se ha asegurado de que las contingencias financieras estén cubiertas y, como custodios de la competencia, organizaremos las eliminatorias y las fases finales de la edición 2023 como estaba previsto, con la fase final con ocho equipos organizada en Málaga, en España, en el mes de noviembre”, precisó el pasado 12 de enero.