Poncho Zuleta recordó las nostálgicas palabras que le dedicó Kbeto antes del accidente: “Un padre vivo”

En medio de la preocupación que ha causado el estado de salud de Kbeto Zuleta, su padre, Poncho Zuleta, quien tomó la decisión de hacer un alto en su carrera, realizó un post emotivo en sus redes que no pasó desapercibido entre sus seguidores. El juglar vallenato decidió compartir un recuerdo familiar que, debido a las circunstancias actuales, tuvo un significado muy especial.

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El post fue realizado durante la noche del lunes 9 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Instagram. Se trataba de un video que se grabó el pasado 19 de septiembre, durante la celebración de su cumpleaños, en el que Kbeto aparece dedicándole unas sentidas palabras frente a las personas que asistieron al evento.

Junto a las imágenes, Poncho explicó por qué decidió volver a compartir ese momento y dejó ver lo mucho que significan para él las palabras de su hijo.

“Estas palabras me las dedicó mi hijo Kbeto el 19 de septiembre, con motivo de mi cumpleaños. Hoy las vuelvo a escuchar y llegan a mi corazón de una manera diferente, con una emoción que no puedo explicar”, escribió el cantante vallenato.

Kbeto Zuleta sufrió un grave accidente de tránsito en una vía del Cesar. Foto: @KBETO ZULETA

En esta grabación, Kbeto aprovechó la ocasión para expresar el cariño y la admiración que siente por su padre. Además, destacó la importancia de valorar la oportunidad de tenerlo con vida y poder disfrutar de su compañía, especialmente en medio de las exigencias de la carrera musical.

“Uno tiene que agradecerle a Dios que todavía tiene un padre vivo y eso es lo más lindo que puede tener un hijo”, manifestó el cantante en su intervención.

En este momento también hizo una petición especial: que Dios continuara regalándole salud, energía y muchos años de vida a Poncho para que pudiera seguir compartiendo su música con el público.

Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, continúa bajo cuidado médico. Foto: Instagram @kbetozuleta / Redes sociales

Este recuerdo tomó mayor relevancia por el difícil momento que atraviesa la familia Zuleta, pues el pasado 2w6 de octubre, Kbeto sufrió un accidente de tránsito mientras iba en un bus con integrantes de su agrupación musical.

Este siniestro dejó víctimas mortales y varios heridos, mientras el artista resultó afectado y tuvo que iniciar proceso de recuperación debido a que el personal médico tuvo que amputar una de sus piernas.

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Desde entonces, sus familiares y seguidores han estado atentos a las noticias sobre su evolución. La publicación de Poncho despertó varios mensajes de solidaridad, cariño y esperanza, especialmente por el significado que tuvo aquel homenaje.

Por ahora, Kbeto sigue recuperándose, mientras su familia recibe muestras de apoyo en medio de esta difícil situación.