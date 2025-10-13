¿Por un beso de Karol G tuvo trillizos? La historia viral del fan que pidió ayuda en concierto para poder tener hijos

Un video publicado en Tiktok se volvió viral en cuestión de días y comenzó a circular con fuerza entre los fanáticos de Karol G. Un seguidor, identificado como Ethan Hernández, sale sosteniendo un cartel durante un concierto en Los Ángeles que decía: “Dice mi esposa que si logro que me tires un beso me da un hijo”.

En el material se ve cómo la artista leyó el mensaje, preguntó al asistente si estaba seguro de la petición, y tras recibir la confirmación le lanzó un beso frente al público.

Ese gesto se volvió rápidamente en contenido viral, generando reacciones de asombro, humor y comentarios sobre la “puntería” del beso.

Meses después, la historia cobró un nuevo giro cuando la pareja (Ethan y Anaegee), compartió las fotos dentro del mismo video en los que se evidencia el nacimiento de trillizos, dos niños y una niña. Esa fue la base de la viralización masiva y provocaron que los usuarios hicieran un llamado a Karol G y bromearan con que debía ser la madrina de los niños.

Ethan dice que gracias a la cantante ahora tiene 3 hijos | Foto: Cortesía - YouTube NFL

El concierto en el que se produjo el episodio está ligado a la gira ‘Mañana Será Bonito World Tour’, que en 2024 recorrió varias ciudades de Estados Unidos y América Latina, incluyendo Nueva York, Miami, Chicago y Los Ángeles.

La publicación del video con el nacimiento de los trillizos desató una ola de comentarios que no se detuvo en redes sociales. Usuarios reaccionaron con humor, sorpresa y creatividad frente a la historia del beso y el embarazo múltiple.

Entre los comentarios más replicados se lee: “El beso más fértil de la historia”, mientras otros añadieron: ”Cadena para que Karol G lo vea".

Hubo quienes bromeaban con la puntería del gesto: “Menos mal le tiró uno, donde le tire dos arma un equipo de fútbol” o “Ni ‘Tiro fijo’ tenía tanta puntería como ese hombre”.

También se registraron reacciones que mezclaban admiración y humor hacia la cantante, como “Ya vimos que Karol G es pura abundancia”, y otras en tono de broma respecto a la posibilidad de que fuera madrina: “Karol G tiene que ser la madrina”.