Predicciones de Walter Mercado: números para ganar la lotería el martes, 16 de diciembre

Estas son algunas de las cifras con las que se podría convertir en el ganador de uno de los próximos sorteos en juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

16 de diciembre de 2025, 2:28 a. m.
Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.
Para el 2025, el vidente Walter Mercado continúa siendo una de las figuras con mayor relevancia en el mundo de la astrología, pues aunque falleció en el año 2019, miles de personas confían en su legado y esperar activamente que sus familiares los actualicen con nueva información.

Es por esto que su sobrina, Betty B. Mercado actualiza el horóscopo, consejos, recomendaciones y números de la suerte diarios, en busca de dar una guía de quienes creen en las señales y energías universales.

El martes, 16 de diciembre no fue la excepción, por lo que miles de personas que esperan obtener millonarios premios por medio de chances y loterías recibieron las cifras mágicas que los ayudarían a convertirse en los ganadores del premio mayor.

Estas son las cifras con las que podría volverse millonario en los próximos sorteos de loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries sentirá la necesidad de apartarse del ruido exterior para reflexionar sobre decisiones recientes.

Números de suerte: 14, 3, 28.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es un momento ideal para enfocar esa energía en proyectos productivos y familiares. La paciencia será clave para evitar tensiones innecesarias.

Números de suerte: 18, 33, 9.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Aunque las intenciones sean positivas, es importante permitir que los demás sigan su propio camino. Soltar será el gran aprendizaje del día.

Números de suerte: 24, 7, 36.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La calma será fundamental para enfrentar conversaciones delicadas, especialmente en temas de pareja y finanzas.

Números de suerte: 6, 29, 47.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es un día para brillar y mostrar talentos, aunque el plano sentimental podría traer cuestionamientos. Respetar los tiempos de descanso marcará la diferencia.

Números de suerte: 1, 2, 14.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La salud continúa siendo una prioridad. Mantener hábitos equilibrados será clave, mientras nuevas conexiones profesionales abren puertas importantes.

Números de suerte: 15, 2, 13.

Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra se siente con mayor control y claridad para definir relaciones y proyectos. Las amistades jugarán un rol determinante en la buena fortuna.

Números de suerte: 29, 8, 48.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El equilibrio emocional será esencial para manejar responsabilidades crecientes. Mantener la calma evitará conflictos y permitirá ver soluciones con mayor claridad.

Números de suerte: 6, 29, 12.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La intensidad emocional y pasional se incrementa. Es importante evitar los celos y el exceso de control. Los esfuerzos realizados en el pasado comienzan a dar frutos.

Números de suerte: 11, 35, 4.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El bienestar físico y mental ocupa el primer plano. Reducir el ritmo y priorizar el descanso ayudará a recuperar energías y mantener el enfoque.

Números de suerte: 1, 17, 5.

Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los proyectos personales demandan gran parte de la atención. A pesar de algunos obstáculos, el avance será positivo.

Números de suerte: 1, 10, 15.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Antes de tomar decisiones importantes, será necesario recopilar más información y cuidar la estabilidad emocional.

Números de suerte: 15, 7, 20.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

