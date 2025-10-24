Suscribirse

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 24 de octubre

El astrólogo soltó una serie de mensajes para los 12 signos del zodiaco, hablando de energías personales y laborales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

24 de octubre de 2025, 12:39 p. m.
Niño Prodigio, famoso astrólogo dominicano.
Niño Prodigio, famoso astrólogo dominicano. | Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

Víctor Florencio, conocido mundialmente como El Niño Prodigio, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la astrología en el mundo hispano. Originario de República Dominicana, ha destacado por su estilo particular al interpretar las energías del universo y ofrecer orientación espiritual a sus seguidores.

Contexto: Alarmante predicción de Mhoni Vidente sobre suceso que azotará a países del mundo; dijo cuánto durará: “Una temporada más cruel”

A diferencia de otros astrólogos, Florencio organiza sus mensajes según los cuatro elementos del zodiaco —fuego, tierra, aire y agua—, una metodología que le permite transmitir lecturas más completas y conectadas con la esencia de cada grupo.

El 24 de octubre de 2025, el vidente volvió a llamar la atención tras publicar en Instagram una nueva lectura energética, enfocada en las vibraciones del día y en los movimientos cósmicos que podrían influir en los signos.

En su mensaje habló de cambios, revelaciones y decisiones importantes, alentando a mantener una actitud abierta ante las transformaciones que trae el destino.

Horóscopo del 24 de octubre de 2025

Aries, leo y sagitario

“Un destello inesperado renueva tu visión y te impulsa a expresar tu esencia con libertad. Nuevas personas y experiencias transforman tu rumbo, abriendo caminos de creatividad y expansión”.

Tauro, virgo y capricornio

“Tus metas y recursos se transforman, revelando oportunidades económicas y profesionales inéditas. Con estrategia, cierras ciclos y edificas bases más firmes para la prosperidad futura”.

Géminis, libra y acuario

Las ideas se iluminan y los vínculos se reconfiguran, trayendo frescura y autenticidad. Viajes, estudios y amistades amplían horizontes, celebrando tu independencia y poder creativa”.

Cáncer, escorpio y piscis

La vida íntima y emocional se sacude con cambios que sanan y renuevan tu base afectiva. Intuición, abundancia y liberación interior te conectan con un destino más consciente”.

Su publicación generó cientos de reacciones, con seguidores que agradecieron su guía y aseguraron sentirse reflejados en sus palabras, especialmente en un momento que él describió como ideal para la renovación y el crecimiento espiritual.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conocen detalles sobre muerte del querido integrante de ‘Buen día, Colombia’, contaron qué habría pasado

2. Las acciones judiciales que frenan polémica elección del rector de la Universidad del Atlántico

3. Aida Victoria Merlano tildó de “bruto” a su ex, Juan David Tejada, y lo desenmascaró: “Vivíamos de mi plata”

4. María Fernanda Cabal demandará el decreto del Gobierno que pretende gravar con impuestos las billeteras digitales

5. Estados Unidos ataca otra supuesta ‘narcolancha’ del Tren de Aragua en el Caribe: seis personas murieron

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Niño prodigioPrediccionesHoróscopo hoysignos del zodiaco

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.