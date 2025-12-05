Suscribirse

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 5 de diciembre

El astrólogo mencionó lo que vendrá para los 12 signos del zodiaco, recopilados en los cuatro elementos.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 12:45 p. m.
Niño Prodigio: nuevas predicciones para los signos, según su elemento.
Niño Prodigio: nuevas predicciones para los signos, según su elemento. | Foto: Instagram @ninoprodigio - Montaje SEMANA

Con la llegada de un nuevo mes, muchos comienzan a preguntarse cómo se desarrollarán las últimas semanas del año. Diciembre inició cargado de expectativas, deseos y la ilusión de que varios de ellos se cumplan antes de que termine el 2025.

Contexto: Horóscopo semanal del 1 al 5 de diciembre: predicciones para el inicio del último mes de 2025

El Niño Prodigio, como es habitual, volvió a atraer la atención de su comunidad digital al compartir cada día mensajes y advertencias que, según sus percepciones, marcarán el rumbo de este cierre de ciclo. Sus publicaciones están enfocadas en quienes buscan una guía espiritual y confían en la astrología para orientarse.

El popular astrólogo publicó nuevamente sus interpretaciones para los doce signos del zodiaco, anticipando que los primeros días del mes traerán oportunidades importantes, decisiones trascendentales y cambios inesperados.

Para esta ocasión, organizó sus predicciones de acuerdo con los cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— con el objetivo de ofrecer una lectura más precisa y diferente a la de otros especialistas. Esta forma de presentar sus visiones ha permitido que muchos de sus seguidores se conecten más fácilmente con sus mensajes.

El horóscopo para el 5 de diciembre de 2025

Aries, Leo y Sagitario

“Conversaciones profundas y decisiones claves iluminan tu filosofía de vida y tus vínculos, ayudándote a elegir con honestidad lo que suma a tu camino, pero la autenticidad será la base”.

Tauro, Virgo y Capricornio

Tu enfoque práctico te abre oportunidades económicas y logros profesionales. Cuidar tu cuerpo, tus ritmos y tus límites te permite sostener el crecimiento, afianzar acuerdos y avanzar”.

Géminis, Libra y Acuario

“La Luna activa tus vínculos, decisiones importantes y búsquedas de expansión que amplían tu mente y tu deseo de conexión auténtica. Expresarte sin filtros atraerá relaciones sinceras y reconocimiento”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“Tu sensibilidad se afina con señales, intuiciones y conversaciones que fortalecen lazos familiares y asociaciones estratégicas. Al moverte con intuición inteligente, ordenas prioridades y consolidas vínculos”.

Sus reflexiones generaron una respuesta favorable entre quienes visitaron su perfil, asegurando que aplicarán sus consejos para cerrar el año con buena energía y reconocer todo lo que han construido desde el inicio del 2025.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Qué canal pasa Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps con Lionel Messi en la final de la MLS

2. Diciembre sorpresa: miles de beneficiarios del SSI recibirán dos cheques en EE. UU.

3. Varios millones de dólares: Art Basel Miami sorprende con millonarias ventas

4. Caso talio: Zulma Guzmán Castro pide a sus conocidos que la defiendan: “Tuvimos una relación clandestina con el papá de la niña”

5. Así hablaba Zulma Guzmán, mujer buscada por la muerte de dos menores en Bogotá: “Yo quiero como hacer cosas raras, distintas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Niño prodigioPrediccionesHoróscopo hoysignos del zodiaco

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.