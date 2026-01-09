Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 9 de enero

El astrólogo compartió mensajes para el cierre de la primera semana de enero 2026.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

9 de enero de 2026, 1:33 p. m.
Niño Prodigio: nuevas predicciones para los 12 signos.
Niño Prodigio: nuevas predicciones para los 12 signos. Foto: Instagram @ninoprodigio - Montaje SEMANA

Con la culminación de la primera semana de enero de 2026, se abre un escenario cargado de renovación, en el que toman protagonismo los cambios, las alertas y los pronósticos destinados a los doce signos del zodiaco.

En estos primeros días del año, el movimiento de los astros cobra especial relevancia y se convierte en un punto de referencia para quienes recurren a la astrología como una herramienta para comprender y anticipar lo que viene.

Mhoni Vidente inició el año 2026 con horóscopos y puntos débiles de cada uno de los 12 signos del zodiaco; fue clara con advertencias

En este contexto, El Niño Prodigio sigue afianzándose como una de las voces espirituales con mayor impacto dentro del mundo hispanohablante. Su manera sencilla y empática de interpretar los fenómenos astrales, sumada a su capacidad para transmitir mensajes con profundidad emocional, le ha permitido consolidar una comunidad fiel que encuentra en sus palabras una guía constante.

Siguiendo su dinámica habitual, el astrólogo dominicano compartió recientemente un nuevo material audiovisual en sus redes sociales, especialmente en YouTube e Instagram. En este espacio presentó sus lecturas y predicciones para el viernes 9 de enero de 2026, una jornada cercana al segundo fin de semana del año, cargada de simbolismo y expectativas energéticas.

Gente

⁠Valentino Lázaro recibe su primer ataque en ‘La casa de los famosos 3’, a días de iniciar: “Es casa de famosos, no casa de payasos”

Gente

Horóscopo, predicciones y advertencias de los 12 signos del zodiaco para este viernes de 9 de enero de 2026

Gente

¿Qué amuleto lo protege en 2026? Este es el ideal para cada signo del zodiaco

Gente

MasterChef Celebrity 2026: se revela la lista de los posibles participantes

Gente

“Es un cero a la izquierda”: Johana Fadul ‘destruye’ a Valentino tras su entrada a La Casa de los Famosos

Gente

Los números de Walter Mercado que lo ayudarían a ganar la lotería el viernes, 9 de enero

Gente

Lorelei Tarón emociona a los hinchas de Millonarios con su regreso: “Vamos Millos, te super hemos extrañado”

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 8 de enero

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy miércoles, 7 de enero

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy martes, 6 de enero

Horóscopo del 9 de enero de 2026

Aries, Leo y Sagitario

“El diálogo sincero y la prudencia en vínculos y proyectos evitan conflictos innecesarios. Escuchar, ajustar estrategias y no apresurarte, fortalece relaciones y planes a futuro”.

Tauro, Virgo y Capricornio

Ordenar, revisar y replantear decisiones materiales te devuelve claridad y control. Avanzar con método y planes alternativos, protege tu estabilidad y mejora tus resultados a largo plazo”.

Géminis, Libra y Acuario

El día invita a disfrutar sin compromisos y a observar ants de actuar. Darte tiempo para reflexionar, disipa dudas y abre oportunidades con mayor serenidad. Entras en una etapa más plena”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

Cuidar tu espacio emocional y elegir bien cada movimiento será clave. Bajar el ritmo y analizar estrategias te permite preservar la calma y tomar decisiones más acertadas”.

Como antesala al descanso del fin de semana, el vidente también ofreció una serie de consejos y reflexiones enfocados en atraer energías positivas, con la intención de que el camino que comienza esté marcado por la prosperidad, el equilibrio y las buenas oportunidades.

Más de Gente

Niño Prodigio: nuevas predicciones para los 12 signos.

Predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 9 de enero

Valentino Lázaro recibió su primer ataque de un participante de 'La casa de los famosos 3'

⁠Valentino Lázaro recibe su primer ataque en ‘La casa de los famosos 3’, a días de iniciar: “Es casa de famosos, no casa de payasos”

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo, predicciones y advertencias de los 12 signos del zodiaco para este viernes de 9 de enero de 2026

Vitalidad en la vida amorosa: Encuentre el amuleto ideal para atraer amor y buena energía según el signo.

¿Qué amuleto lo protege en 2026? Este es el ideal para cada signo del zodiaco

Lina Tejeiro, Sebastián Vega y Verónica Orozco.

MasterChef Celebrity 2026: se revela la lista de los posibles participantes

Valentino lazaro es el nuevo integrante de la casa más famosa de Colombia y ya ha generado molestias.

“Es un cero a la izquierda”: Johana Fadul ‘destruye’ a Valentino tras su entrada a La Casa de los Famosos

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.

Los números de Walter Mercado que lo ayudarían a ganar la lotería el viernes, 9 de enero

Familia de Falcao García está lista para volver a la capital bogotana.

Lorelei Tarón emociona a los hinchas de Millonarios con su regreso: “Vamos Millos, te super hemos extrañado”

Maluma le hizo emotiva dedicatoria a su novia Susana durante su concierto en Medellín

Captan a Maluma discutiendo con su esposa; video genera polémica en redes sociales

Bad Bunny enfrenta demanda por 16 millones de dólares

¿Irá preso? Bad Bunny en el ojo del huracán: mujer demanda al ‘Conejo Malo’ por una cifra millonaria

Noticias Destacadas