Predicciones y horóscopo de fin de año del Niño Prodigio para hoy jueves, 22 de enero

El astrólogo compartió sus vaticinios para la penúltima semana del primer mes del año.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

22 de enero de 2026, 1:05 p. m.
Niño Prodigio: astrólogo que entrega el horóscopo diario Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

El Niño Prodigio continúa siendo una de las voces más influyentes para la audiencia hispanohablante interesada en la astrología. El astrólogo dominicano, conocido por su tono positivo y su manera accesible de explicar los movimientos del cosmos, ha construido una comunidad fiel que sigue de cerca cada uno de sus mensajes.

En días recientes, el vidente —cuyo nombre real es Víctor Florencio— difundió una nueva lectura a través de sus plataformas digitales, con especial alcance en YouTube e Instagram.

En ella presentó sus predicciones correspondientes al 22 de enero de 2026, centradas en las dinámicas energéticas que, según afirma, comenzarán a influir en el ánimo colectivo y en las decisiones personales.

Niño Prodigio Foto: Instagram @ninoprodigio

Como es habitual en su método de análisis, Florencio organizó sus interpretaciones a partir de los cuatro elementos del zodiaco: fuego, tierra, aire y agua. Este enfoque, explica, permite ofrecer una visión más amplia y comprensible de los desafíos y oportunidades que enfrentará cada signo.

El mensaje llega en un momento particular del calendario. Con enero avanzando hacia su segunda mitad, muchas personas experimentan una sensación de transición que invita a replantear metas, revisar procesos internos y buscar mayor estabilidad emocional.

En ese contexto, las predicciones espirituales funcionan para algunos como una guía durante etapas de cambio y transformación.

Aunque las energías no se manifestarán de la misma manera en todos los signos, la lectura comparte una intención común: promover un inicio de año y un fin de mes marcados por la calma, la lucidez y una mayor conexión espiritual.

Horóscopo de este jueves, 22 de enero

Aries, Leo y Sagitario

“La jornada te invita a actuar con cautela, sensibilidad y observación, especialmente en decisiones afectivas, económicas o familiares. La intuición y el tacto se vuelven claves para proteger tu energía”.

Tauro, Virgo y Capricornio

“Las alianzas, los afectos y los apoyos silenciosos toman fuerza, ayudándote a construir desde la práctica y la constancia. La vida te revela que crecer acompañado te permite sostener objetivos más sólidos”

Géminis, Libra y Acuario

“Tu capacidad de análisis y gestión se fortalece al momento de tomar decisiones y conducir situaciones con seriedad. Negociar, orientar a otros o detectar riesgos te diferencia, favoreciendo resultados concretos”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“La memoria emocional y la conexión sutil unen el pasado con lo que hoy estás construyendo en amor, familia y fe. Entre nostalgia, intuición y magnetismo, emerges con una fuerza más profunda.

Como parte de este nuevo ciclo, el vidente difundió una serie de consejos y reflexiones orientadas a atraer buenas energías, con la intención de que lo que está por venir resulte favorable para cada persona.

Sus publicaciones continuaron generando múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron mensajes de apoyo y gratitud, manifestando su deseo de que el camino que se abre en este mes de enero esté lleno de prosperidad y armonía.

