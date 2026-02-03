Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy martes, 3 de febrero

Con el inicio de febrero, el astrólogo compartió los primeros mensajes para todos los signos.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

3 de febrero de 2026, 1:10 p. m.
Niño Prodigio: el astrólogo habló sobre lo que sucedería a lo largo de la jornada.
Niño Prodigio: el astrólogo habló sobre lo que sucedería a lo largo de la jornada. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

El inicio de 2026 llegó cargado de dinamismo, abriendo la puerta a nuevos caminos, decisiones y pronósticos para los 12 signos del zodiaco. El movimiento de los astros cobra protagonismo y se convierte en un referente para quienes ven en la astrología una herramienta para anticipar escenarios y orientar su rumbo personal.

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de febrero, según Walter Mercado

En este contexto, El Niño Prodigio se mantiene como una de las voces espirituales más influyentes entre el público de habla hispana. Su manera sencilla y empática de interpretar la astrología, sumada a su capacidad para conectar con las emociones, le ha permitido fortalecer una comunidad que encuentra en sus mensajes una guía constante para el día a día.

Siguiendo su dinámica habitual, el astrólogo dominicano compartió recientemente un nuevo contenido en sus redes sociales, con especial énfasis en YouTube e Instagram. Allí presentó sus predicciones y reflexiones para el martes 3 de febrero de 2026, una fecha que marca los primeros pasos del año y que, según su lectura, viene acompañada de simbolismo, cambios y grandes expectativas.

Horóscopo del 3 de febrero de 2026

Aries, Leo y Sagitario

“El esfuerzo y la constancia se vuelven tus aliados para mejorar interna y externamente. Al perfeccionar tu métodos y objetivos, el progreso toma forma concreta y abre oportunidades reales”.

Gente

Snoop Dogg está de luto por tragedia familiar; falleció su nieta tras una dura batalla por su vida: “Perdí al amor de mi vida”

Gente

Margarita Rosa de Francisco se defendió de críticas y habló de su postura política: “Por qué les parece criminal”

Gente

“No me aprovecho de su muerte”: El mensaje de imitador de Yeison Jiménez tras advertencia legal de la familia del artista

Gente

De La Casa de los Famosos a la actuación: Emiro Navarro debuta en la televisión con nuevo proyecto grabado en la Dorada

Gente

Horóscopo para este martes 3 de febrero, según Nana Calistar

Gente

‘La casa de los famosos’: inesperadas reacciones de Alexa y Valentino tras expulsión de Johanna Fadul

Gente

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 30 de enero

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 29 de enero

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy miércoles, 28 de enero

Tauro, Virgo y Capricornio

Mostrar tus talentos y ampliar tus conocimientos eleva la confianza en ti mismo. Además, la practicidad y el criterio propio te permiten avanzar con calma, sostener proyectos y disfrutar resultados estables”.

Géminis, Libra y Acuario

Tu mente se concentra en ordenar, reflexionar y descifrar lo oculto. Al analizar, observar y retirarte momentáneamente, podrás tener mayor claridad emocional y comprensión profunda”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

El contacto con otro te nutre, complementa e impulsa. Conserva, socializa y asóciate con los demás, así abrirás nuevos caminos que te traerán alivio emocional y estabilidad afectiva”.

Más de Gente

Snoop Dogg devastado tras la muerte de su pequeña nieta de 10 meses

Snoop Dogg está de luto por tragedia familiar; falleció su nieta tras una dura batalla por su vida: “Perdí al amor de mi vida”

Margarita Rosa de Francisco, famosa actriz y escritora.

Margarita Rosa de Francisco se defendió de críticas y habló de su postura política: “Por qué les parece criminal”

Arboleda se defiende tras ser notificado por la familia de Yeison Jiménez

“No me aprovecho de su muerte”: El mensaje de imitador de Yeison Jiménez tras advertencia legal de la familia del artista

Niño Prodigio: el astrólogo habló sobre lo que sucedería a lo largo de la jornada.

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy martes, 3 de febrero

El creador de contenido se une a elenco de lujo en nueva serie grabada en La Dorada

De La Casa de los Famosos a la actuación: Emiro Navarro debuta en la televisión con nuevo proyecto grabado en la Dorada

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo para este martes 3 de febrero, según Nana Calistar

Así reaccionaron Alex Torrez y Valentino Lázaro a la expulsión de Johanna Fadul del 'reality'.

‘La casa de los famosos’: inesperadas reacciones de Alexa y Valentino tras expulsión de Johanna Fadul

La actriz recibió inesperada sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

La más reciente eliminada de 'La casa de los famosos' opinó sobre la polémica con Johanna Fadul.

“Pobrecita”: Sofía Jaramillo opinó en SEMANA sobre la polémica de Johanna Fadul por racismo en ‘La casa de los famosos’

Ola de indignación contra Johanna Fadul por ataque a 'Campanita'

“El racismo es un delito”: piden expulsión inmediata de Johanna Fadul de ‘La Casa de los Famosos’ por ataques discriminatorios

Noticias Destacadas