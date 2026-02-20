Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy viernes, 20 de febrero

Este viernes 20 de febrero llega cargado de movimientos energéticos que, según el reconocido astrólogo Niño Prodigio, marcarán el rumbo emocional y espiritual de cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Los cambios entre la energía de los planetas invitan a los amantes de los astros a prestar especial atención a algunas señales que brinda el universo, especialmente en temas relacionados con el amor, el trabajo y las decisiones que vienen postergándose desde hace varios días.

Fiel a su estilo cercano y reflexivo, el Niño Prodigio comparte sus predicciones diarias con el objetivo de orientar a quienes buscan claridad en medio de la incertidumbre o algunos consejos y señales para tomar decisiones importantes.

Niño Prodigio: astrólogo que entrega el horóscopo diario. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

En esta ocasión, los astros revelan oportunidades para cerrar ciclos, fortalecer vínculos y replantear metas personales, siempre desde una mirada consciente y alineada con la energía del momento.

A continuación, se presentan el horóscopo y las predicciones de cada signo, teniendo en cuenta su elemento fundamental, para hoy viernes, 20 de febrero.

Esto puede ser interpretado como una guía hacia la búsqueda de una jornada con mayor confianza, optimismo y apertura frente a los cambios que el destino pueda traer.

Horóscopo del 20 de febrero de 2026

Fuego: Aries, Leo y Sagitario

“Tu impulso está fuerte, pero necesitas pensar antes de actuar para no chocar con personas cercanas o distraerte con lo que no suma. Tu energía se enfoca mejor y te acerca a metas más grandes sin desgastarte”.

Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

“El día te pide cerrar pendientes, asumir responsabilidades y demostrar tu fortaleza sin esperar reconocimiento inmediato. Cuando te ordenas, conviertes presión en estabilidad y tomas decisiones más sabias”.

Aire: Géminis, Libra y Acuario

“Pueden surgir diferencias con amigos, pero el desafío es sostener lo genuino sin entrar en debates innecesarios. Si abres la mente, aprendes algo nuevo y valoras a quienes están de verdad, fortaleces tu red”.

Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

“Las responsabilidades y el trabajo requieren enfoque, constancia y buena administración de tu energía y recursos. Si mantienes claridad en lo económico y emocional, el día termina dándote seguridad”.