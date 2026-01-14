Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy miércoles, 14 de enero

Esta temporada viene cargada de sorpresas para los signos, de acuerdo con los mensajes del experto.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

14 de enero de 2026, 1:07 p. m.
Niño Prodigio: horóscopo para los 12 signos.
Niño Prodigio: horóscopo para los 12 signos. Foto: Instagram @ninoprodigio - Montaje SEMANA

Con el avance de la segunda semana de enero de 2026, se abre un escenario dominado por la sensación de cambio y renovación, en el que los mensajes, advertencias y pronósticos cobran relevancia para los doce signos del zodiaco. En estos primeros compases del año, el movimiento de los astros se convierte en un referente para quienes recurren a la astrología como una herramienta para comprender y proyectar lo que está por venir.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Dentro de este contexto, El Niño Prodigio reafirma su lugar como una de las voces espirituales más influyentes del mundo hispanohablante. Su manera empática y accesible de interpretar los fenómenos astrales, sumada a la carga emocional de sus reflexiones, ha fortalecido una audiencia fiel que encuentra en sus palabras una guía constante.

Siguiendo la línea que lo caracteriza, el astrólogo dominicano compartió recientemente un nuevo video en sus plataformas digitales, especialmente en YouTube e Instagram. En este espacio presentó sus lecturas y predicciones para el miércoles 14 de enero de 2026, una jornada situada en la antesala del segundo fin de semana del año, marcada por un fuerte simbolismo y altas expectativas energéticas.

Horóscopo del 14 de enero de 2026

Aries, Leo y Sagitario

La confianza se eleva y te impulsa a avanzar con entusiasmo hacia nuevos horizontes. Viajes, creatividad y oportunidades se alinean cuando sigues tu intuición con optimismo”

Tauro, Virgo y Capricornio

El disfrute, la intimidad y el hogar se vuelven fuentes de bienestar y estabilidad. Recibes recompensas por esfuerzos pasados y construyes abundancia desde lo concreto”

Géminis, Libra y Acuario

Los vínculos, las ideas y el intercambio social se activan con alegría e inspiración. Compartir, aprender y comunicarte abre puertas a proyectos estimulantes que te ayudan económicamente”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“El crecimiento profesional y económico toma fuerza con propuestas claras y visibles. Asumir liderazgo y confiar en tu capacidad te permite avanzar con solidez. Puedes ocupar un lugar más relevante”.

Como parte de la llegada del nuevo año, el vidente difundió una serie de recomendaciones y reflexiones orientadas a atraer vibras positivas, con el deseo de que el camino que se abre esté marcado por bienestar y buenos augurios para cada persona.

Noticias Destacadas