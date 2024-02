Premios Óscar 2024: ellos son los nominados que se presentarán la noche de la gala

Ellos son los nominados que se presentarán la noche de la gala de los Premios Óscar

De esta manera, los amantes del cine podrán ver a Becky G interpretando el tema The Fire Inside de la película Flamin’ Hot de Eva Longoria, así como a Ryan Gosling y Mark Ronson interpretando I’m just Ken de la popular película de Barbie , pese a la polémica que se generó en enero por la no nominación de la directora de la cinta, Greta Gerwig, ni de su protagonista, Margot Robbie.

Por su parte Billie Eilish y Finneas O’Connell entonarán What Was I Made For?. En la lista de actuaciones también destacan temas como It Never Went Away, de Jon Batiste para su documental American Symphony; Wahzhazhe por Scott George y cantantes nativos de la tribu Osage para Killers of the Flower Moon.