“Pura fachada”, asegura periodista español por mal gesto que tuvo Shakira en Nueva York

En los últimos meses, Shakira ha estado en el ojo del huracán por su separación con su expareja y exfutbolista Gerard Piqué, con quien tuvo una relación por aproximadamente 13 años. Posterior a que dieran a conocer a nivel mundial su ruptura, la colombiana usó la música como una catarsis para dar a conocer lo que sentía y lo que pensaba, con letras que hasta el momento siguen siendo tendencia.

"Tiradera" de Shakira contra Piqué. - Foto: Video de Youtube Bizarrap y tomada de Instagram @3gerardpique

Por lo anterior, este fin de semana fue invitada al reconocido ‘show’ de Jimmy Fallon, donde además de hacer reír a más de uno y la pasó muy bien, no se podía quedar sin cantar su canción con Bizarrap, Music Sessions #53.

En su show estaba bastante sensual y además de estar en la tarima se acercó al público para interactuar con ellos; no obstante, al parecer no todos quedaron satisfechos, en particular un periodista español identificado como Saúl Ortiz, quien se tomó el tiempo de publicar un tuit criticándola.

“Shakira demostró ayer muy poco tacto con sus ‘fans’. Diez horas esperándola en la puerta del estudio de Fallon y ni se dignó a firmarles un mísero autógrafo. Nada que ver con la simpatía y cercanía que mostró en directo. Pura fachada. O tal parece. C’est la vie”, escribió.

Cabe resaltar que luego de su presentación, la colombiana publicó un video en su cuenta de Instagram donde se le vio cercana a un grupo de fans colombianos que viajó desde Bogotá a Nueva York para apoyarla.

“Gracias a mis fans de @cfshakirabogota por venir a estar conmigo y por estos momentos inolvidables. Los quiero mucho”, escribió la artista en su post donde se le ve a varias personas con carteles y fotos de ella.

Estas personas contaron que el estar presentes durante la presentación de Shakira fue una experiencia increíble y que jamás la van a olvidar. “Gracias por hacernos tan felices a todos”, se escuchó en una voz en off acompañada de las imágenes.

Además, en el clip se observó a la colombiana tomarse fotos con sus seguidores, darles abrazos, firmar las cosas que llevaban referentes a Colombia y decir: “Los quiero mucho, gracias por todo el apoyo”.

Al publicar este video, los integrantes del grupo de fans de Shakira no ocultaron la emoción y le dejaron un mensaje de agradecimiento:

“No encontramos las palabras para definir todo este sueño que hemos estado viviendo, no solo estos días que han sido mágicos, maravillosos, irreales… sino ver reflejado en nuestro recuerdo cada momento que hemos pasado por ti, Shaki, desde niñ@s hasta hoy. Gracias, gracias 🙏a Dios y a la vida por habernos hecho coincidir en este mundo, acompañarte por tanto tiempo y todo lo que falte”, decía el inicio del cariñoso comentario.

Shakira no dudó en salir de su casa para agradecer el cariño de sus 'fans'. - Foto: Europa Press

“❤️ Eres el ser más especial de este planeta y tenemos el orgullo de seguirte y ser tus amig@s! ¡Que sepas que seguro, seguro, nos has hecho las personas MÁS FELICES DE ESTE MUNDO! Y a todos quienes nos han acompañado en esta aventura de ser #Shakifans les damos las gracias porque todos hacemos a Shak muy feliz ❤️ somos su soporte y quienes siempre estaremos junto a ella sin importar nada deseándole solo lo mejor! @shakira Gracias por hacernos creer, pero más aún hacernos vivir esta frase: Los sueños se hacen realidaaaaaaad☀️✨ Te amamos por siempre 🙌”, finaliza el mensaje.

Otros seguidores de la cantante colombiana también quisieron hacer parte de este hecho y le pidieron que ahora ella venga a Colombia para que puedan cantar uno a uno los éxitos que la han llevado a posicionarse como una de las mujeres latinas más reconocidas en todo el mundo.

“Ahora tú debes venir a tu país, a tu tierra, a Colombia, queremos gira nacional 😍❤️🔥 #ShakiEnConcierto”, escribió un fanático.