¿Qué está pasando con el Instagram de Jennifer López?

Desierta, así está la cuenta oficial de Jennifer López en Instagram, en la que antes del martes se podían ver 88 publicaciones que iban desde fotos de la cantante en sus alfombras rojas, lanzamientos de su música y otros proyectos como su libro infantil, algunos de sus looks más icónicos, tips de belleza y hasta las muestras de amor de la cantante con su actual esposo, el actor Ben Affleck.

Pero todo esto ha quedado en la memoria, porque hasta el momento de escribir este artículo, el feed de la cantante se ve vacío, sin ningún tipo de posts, pues en la sección de las publicaciones la página se queda cargando y en las de los ‘reels’ de una entra como vacío; todo lo contrario a las fotos donde etiquetan a la diva latina, que sí se ven como si nada estuviera pasando.

Dicho esto hay varias teorías que se pueden ir descartando, como la de un posible ‘hackeo’, pues si la cuenta estuviera intervenida por delincuentes cibernéticos, no se podría ni siquiera acceder a ella y en caso de que se pudiera, no habría ningún tipo de información, ni las imágenes etiquetadas ni el número de seguidores y seguidos por López, que va en 226 millones de fanáticos que siguen a la cantante y 1.449 cuentas que la también actriz tiene elegidas para poder ver su contenido.

Otra de las teorías es que la cantante está próxima a cerrar su cuenta de Instagram, pero esta es una de las más remotas, porque esta red social le significa a la ‘Diva del Bronx’ la mayoría de los fanáticos en sus redes sociales, pues ni su cuenta oficial de Facebook, ni la de Twitter o la de TikTok sobrepasan la cifra que tiene en Instagram.

Ahora, la posibilidad más cercana a lo que estaría sucediendo con el Instagram de la cantante es que está preparando una gran noticia y para eso necesita de su cuenta vacía, para que cuando cuente lo que está ‘cocinando’ sea esa la única información que sus fanáticos verán, además que cuando se deja de publicar en esta red social y luego se retoma, el algoritmo le da prioridad a dicha última publicación y le sale preferencialmente a todos los seguidores sobre todo el contenido que haya circulado en ese momento.

Esto también se acomoda a que la foto principal de la cuenta de JLo está en negro, lo que quiere decir que la cuenta no está próxima a cerrarse ni mucho menos con una falla técnica, la imagen negra fue puesta deliberadamente y solo queda esperar que la artista se deje venir con la bomba que tiene preparada, pues tomarse el trabajo de hacer tantos cambios en su principal red social debe ameritarlo.

Por el momento, JLo ha dejado intactas sus cuentas en Twitter, Facebook y TikTok. En la red de Elon Musk se puede ver como último tuit de López un retuit de imágenes de su más reciente película, ‘Shotgun Wedding’, que está próxima a presentarse en las salas de cine de todo el mundo y cuenta con un elenco de actores que mínimo hemos visto una vez en la vida.

En la red social de Marck Zuckerberg, Jennifer no ha publicado más desde que montó los videos de su presentación en la ceremonia inaugural del Mundial Brasil 2014 y el clip de la canción oficial de dicho torneo: We are One.

Por otro lado, en la red social más famosa y popular entre las nuevas generaciones, TikTok, se encuentra el video que la cantante publicó recientemente para callar todos los rumores sobre su supuesta crisis matrimonial, pues aparece con su esposo en un “abrazo de oso” recitando un audio famoso en la red que dice que los dos han encontrado a la persona que los hace felices.