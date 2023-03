“Que vivan las prótesis”: la actriz Jenny Osorio se destapó frente a la polémica de la explantación mamaria

El tema más candente en este momento entre la farándula nacional es el de la explantación mamaria, procedimiento por el que muchas luminarias ya han pasado para retirar los implantes de sus senos que años atrás se pusieron y que han lucido en las últimas dos décadas en los medios de comunicación colombianos, más que todo en la televisión.

Varias famosas ya han hablado al respecto y la mayoría coinciden en que las prótesis han sido uno de sus grandes errores en la vida, pues dicen no haberlas necesitado en un principio y tomaron la decisión de ponérselas por presión, baja autoestima y hasta por moda, sin embargo, hay unas que también tienen los implantes pero aún los llevan con mucho orgullo.

Foto: Instagram @jennyosorio.

Este es el caso de la modelo y actriz Jenny Osorio, quien ha participado en diferentes producciones televisivas como ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘Pura sangre’, ‘Chepe fortuna’, ‘Tres Caínes’ y ‘Amor en custodia’. La bogotana decidió romper el silencio sobre esta problemática que tiene enfrentadas a famosas nacionales y ella dio su punto de vista desde su propia experiencia.

“Yo tomé la decisión por moda, tenía 19 años y pues todas las mujeres se ponían los senos. Entré a la televisión a los 17. Perfectamente de los 17 a los 19, que es cuando llega esta propuesta, yo ya había hecho televisión, inicié haciendo ‘Padres e hijos’… No era algo que me hiciera sentir mal o que me hiciera falta, que yo dijera ‘quiero tenerlos’, no, sencillamente se dieron las cosas… Y dije ‘bueno, hagámoslo’, y lo hice”, recordó Osorio en entrevista con La Red.

Foto: Instagram @jennyosorio.

Veinte años después, Jenny sabe muy bien cuáles son las prioridades en su vida, siendo la salud la más importante de todas, por eso no le “comió cuento” a su cirujano sobre que sus prótesis iban a durar para toda la vida y regularmente se hace los chequeos respectivos para estar al tanto de todo lo que pasa con sus implantes, que hasta el momento no ha tenido que cambiar.

“En mi vida hoy en día, lo hago más consciente, prima la salud, es mi prioridad… Cuando empiezan a salir todas las noticias diciendo que hay que explantarse a los 10 años, que hay que estar muy pendientes, yo empiezo mis chequeos anuales con mis ecografías y todo lo que me envían cada año… Y no, no tienen (los implantes) ningún signo de complicación”, explicó la actriz sobre su experiencia actual con sus prótesis.

Ahora, cuando se le plantea el escenario de una posible explantación mamaria, la bogotana dejó muy claro que es una posibilidad solamente si su salud está en riesgo. “Jamás, por moda no lo haría… Lo haría si empieza a tener complicaciones de salud, no lo dudaría ni un segundo, me explantaría a ojo cerrado”, afirmó Jenny, para luego afirmar que en el momento goza de una salud perfecta, “de hecho, yo me siento muy bien”.

Foto: Instagram @jennyosorio.

“En mi caso, 21 años con prótesis y que vivan las prótesis”, añadió la actriz en su entrevista, confirmando que no tiene pensado pasar por ningún quirófano por el momento ni para aumentar el tamaño de sus prótesis, ni para retirarlas, pues está feliz con su cuerpo y sabe muy bien que esto no le impide ni le genera más ventaja a la hora de realizar lo que más ama: actuar.

Famosas como Norma Nivia también contaron su experiencia en La Red y, a diferencia de Osorio, la modelo sí tuvo muchos problemas con su apariencia y el ponerse prótesis fue un resultado de su baja autoestima, que aún hoy le pesa en su conciencia, pues siente que fue un error haber intervenido su cuerpo en dicha época y hoy está feliz sin sus prótesis, que se quitó en mayo de 2022.