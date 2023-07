“Quiero una boda sencilla” Alina Lozano se sinceró y habló sobre algunos obstáculos que han surgido en su relación con Jim Velásquez

Alina Lozano causó furor en las plataformas digitales con la relación sentimental que formalizó con Jim Velásquez, un joven influencer con el que comenzó a trabajar y terminó enamorada. Ambos plasmaron su amor, dejando de lado las constantes críticas y comentarios por la diferencia de edad que existe entre ellos.

Durante una transmisión en TikTok, la actriz decidió sincerarse sobre los preparativos de la boda y los obstáculos que han surgido en su relación con Jim Velásquez. Algunos de los motivos por los que la actriz señaló que existían dificultades están relacionados con la religión, pues señaló que es importante escuchar a la pareja para llegar a un acuerdo en dicho ámbito.

“Aunque no le he dicho explícitamente que mi convicción religiosa no es tan fuerte como la suya, quiero que él sepa que estoy comprometida y entusiasmada con él”, señaló la actriz.

También habló sobre otros aspectos importantes, como la preparación y deseos. “Quiero una boda sencilla, no quiero vestido blanco ni velo. Esto me preocupa y me aburre, por eso no me he entregado por completo a la organización del matrimonio. Necesitamos hablar al respecto”, dijo Alina Lozano.

Alina Lozano mostró avances de su transformación física. Foto: Captura de pantalla de Facebook Live. - Foto: Foto: Captura de pantalla de Facebook Live

Entre otras cosas, Lozano mencionó que no está de acuerdo con gastar una fortuna en el matrimonio y mencionó que también entiende y reconoce las diferencias entre ellos y otros influenciadores o personajes de la farándula colombiana que han tenido otras bodas ostentosas. “Necesito tener una larga conversación con él y espero que lo comprenda. Quiero ser honesta con Jim”, manifestó la actriz.

Otras condiciones que Alina Lozano y Jim Velásquez tendrán:

En esta misma dinámica, la colombiana habló sobre las ‘condiciones’ que puso sobre la mesa con Jim Velásquez, respecto al tema económico, pues al unir sus vidas no deseaban tocar las “propiedades” del otro. A pesar de que todo estuvo lleno de humor, según mencionó Alina Lozano, sí fueron claros con que no se querían complicar a futuro si llegaba a terminar la relación.

La celebridad de la pantalla chica confesó que en las charlas que tuvo con su pareja surgió el asunto del acuerdo prematrimonial, aunque mencionó que no tenían mayores propiedades y recursos.

“Del acuerdo prematrimonial sí hablamos, incluso me lo habló él. No crean que ninguno de los dos tiene grandes propiedades. Yo mucho menos”, comentó en el live.

No obstante, la intérprete de doña Nidia en Pedro, el escamoso, puntualizó que sí se firmarían los documentos correspondientes antes de realizar su unión, a pesar de que no lo hacían por algo específico. La colombiana dijo que su interés era crecer aún más y avanzar, pero separando sus bienes y no mezclando las cosas.

La pareja reveló hace poco que planean casarse, lo que ha desatado todo tipo de comentarios. - Foto: Facebook Alina Lozano

“Pero él me lo habló, al principio nos reímos, porque él me dijo: ‘Ali, vamos a hacer las capitulaciones, yo lo que tengo es mi celular finísimo, entonces no sé’. Después nos reímos, les confieso que nosotros queremos seguir creciendo acá, con el respaldo de ustedes y comprar algo juntos. A mí me parece chévere, eso me gusta, eso vale también en el compromiso, pero lo que tenga cada uno o lo que quiera comprar por su lado, que sea de él y lo mío que sea mío”, mencionó entre risas.

Lozano agregó en esta charla con sus seguidores que lo que más le interesaba era proteger su futuro y lo que le dejaría a su hijo, por el cual tenía que responder. Allí fue cuando aseguró que su prometido fue quien le dijo que firmaran los papeles y así todo quedaba claro entre ambos.

Alina Lozano y Jim Velásquez ya tienen varios meses juntos. Foto: Redes Sociales. - Foto: Foto: Redes Sociales

“Tengo una responsabilidad grande con mi hijo y él lo sabe. Él me dijo: ‘Hago lo que tú quieras con relación a eso, firmamos las capitulaciones que tú quieras y me parece importante hacerlo’”, apuntó.