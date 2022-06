¿Reconciliación entre Fernán Martínez y Juanes? La reunión de Petro y Uribe parece que ayudó

Una de las discordias que se conoce en el mundo del espectáculo es la que protagonizan el cantante Juanes y el representante de artistas Fernán Martínez. Luego que se conociera de primera mano la imagen de la reunión de Gustavo Petro y Álvaro Uribe, Martínez envió un trino que sorprendió a varios de sus seguidores.

“Si las cosas siguen así, Petro me va a reconciliar con Juanes”, publicó en su Twitter oficial Martínez. Acto seguido el cantante colombiano no dudó en responderle de la mejor manera. “Siempre agradecido Fer. Aquí estoy”, se lee en la misma red social oficial de Juanes.

La disputa entre Juanes y Fernán Martínez viene de años atrás. El ex manager del colombiano aseguró que su antiguo pupilo era una ‘estafa’ y una persona ‘indeseable’ entre algunos calificativos. El empresario también afirmó que su relación con el cantante estaba fracturada y que era imposible una reconciliación laboral. Agregó que no volvería a trabajar con él. “No puede existir y no existe ninguna posibilidad remota de que uno vuelva a caer en semejante trampa. Es un personaje que no quiero ni encontrármelo. Para hablar de Juanes hay que tener en frente un brujo, un abogado, un toxicólogo, un juez, la policía”, dijo por esos años a medios de comunicación.

Juanes también fue diplomático en la respuesta que dio en su momento al programa latino que se emite en Estados Unidos ‘Suelta la sopa’ de la cadena Telemundo. “Yo quiero quedarme con el recuerdo de los años que trabajamos juntos y tanto mi familia como yo le mandamos bendiciones”, afirmó en aquella ocasión el intérprete de la Camisa Negra.

Juanes y su tono conciliador

Luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Gustavo Petro, el cantante colombiano envió un mensaje conciliador en una entrevista a medios de comunicación.

“En Colombia hay un cambio, y los cambios siempre generan esperanza”, dijo Juanes, refiriéndose a la decisión que tomó el electorado en las urnas, tras un año complejo para las candidaturas que le apostaron a ocupar el lugar del actual presidente Iván Duque. “Le deseo lo mejor a todo el Gobierno, creo que lo más importante es cambiar para que Colombia sea un país más incluyente, con más oportunidades para la gente”, añadió en la charla que fue realizada por la agencia de noticias Europa Press. Un mensaje en el que ha insistido también en sus redes sociales, recalcando que la unión es la clave para el progreso del país.

Durante la entrevista, Juanes también se refirió a lo que –considera– será necesario comprender de cara al futuro. “Colombia necesita conocerse a sí misma, quiénes somos realmente, y esa inclusión es fundamental para que muchas heridas y dolor pasen definitivamente. Han sido muchos años de muchas injusticias sociales y por eso es importante lo que está sucediendo ahora”, dijo a la agencia de prensa.

El intérprete de canciones muy recordadas por el público colombiano se ha mostrado emocionado por lo que va a pasar en Colombia durante los cuatro años de la siguiente administración, pero además ha sido claro, pese a su esperanza, en que será una transformación de la visión del país que no será del agrado de todos.

“A pesar de que Colombia está bien polarizada, creo que hay una esperanza, el país va a cambiar, habrá cosas que a unas personas van a gustar y a otras no”, comentó durante el encuentro con la prensa internacional.