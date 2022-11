Reconocido actor que se realizó la vasectomía reveló que quiere volver a ser padre

El actor colombiano, Jaisson Jeack, conocido por su participación en programas como La Mamá del 10, La Nocturna, Enfermeras y algunas películas, confesó que está arrepentido de haberse realizado la vasectomía.

Para el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, afirmó que se hizo el procedimiento hace dos años cuando se encontraba casado con su expareja, porque estaban convencidos de que no querían tener más hijos.

Sin embargo, el actor se separó y decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Ahora, con su actual pareja, han estado pensando en tener hijos.

“Si hay algo de arrepentimiento porque en el momento en que me la hice estaba convencido de que no quería ser papá de nuevo, pero ahora no le puedo negar a la persona con la que estoy esa oportunidad”, dijo el actor.

Además, añadió que ha considerado seriamente revertir la cirugía para poder tener hijos con su pareja. “He estado pensando en revertir la vasectomía, porque cuando estás con alguien construyendo algo bonito, tener hijos es algo que viene en el camino y que quiero hacer junto a ella”. concluyó.

Otro actor con vasectomía

Recientemente, el también actor Andrés Parra le contó a sus seguidores que se había realizado la vasectomía.

A través de su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 655.000 seguidores, el actor Andrés Parra compartió un video donde narró cómo fue la cirugía a la que se sometió para no tener hijos.

“Vengo a animar a los que estén de pronto pensando en hacerse la vasectomy. Vengo a contarles más o menos cómo me fue a mí... pa’ que se animen, pa’ que se corten las chacaras y sean muy felices. Estamos en el día número dos. Me ha ido, hasta ahora, muy bien, yo creo que ya me fue muy bien”, dijo Parra en la introducción de su video.

El actor detalló a sus seguidores cómo ha sido su proceso de recuperación. En ese sentido, comentó que no ha sentido dolor, aunque sí una sensación incómoda cuando camina. Fiel a su estilo directo, comparó la molestia con lo que se siente “cuando a uno le dan un patadón en las guev...”

Parra indicó que se hizo la operación en Profamilia, destacando la atención recibida. Además, les contó a sus seguidores cómo fue la intervención, la cual no duró más de 15 minutos. “Primero, le hacen a uno como una valoración. La doctora le coge a uno las guev... como ocho días antes pa’ ver si los conductos que ella va a cortar son de fácil acceso o no. En mi caso eran una chimba. Los conductos estaban una verg%&, entonces todo bien”, relató Parra.

Según explicó el actor, para el día de la cirugía debió llegar con los testículos afeitados. Una vez allí, se procede a aplicar una crema previo a la inyección de anestesia local.

“Le tenía mucho miedo a la anestesia. El chuzón me lo soñé el día anterior, pero breve. Primero echan una crema fría y luego sí el pinchazo. Me acostaron y una enfermera me hablaba para que no pensara tanto en la guev... En 15 minutos ya había salido”, anotó Andrés Parra en su video explicativo. Con respecto a la recuperación postcirugía, puntualizó que solo ha necesitado de hielo, acetaminofén y descanso.

Finalmente, envió un mensaje a aquellos hombres que han contemplado la vasectomía, pero aún no se atreven a someterse a la intervención. “Es una cirugía mucho más sencilla que la ligadura de trompas. Si están casados, cápense ustedes. Para la mujer es más complicado, nosotros es así”, concluyó el actor.

“Bravo, por más hombres así, a cuidarse y ser feliz”; “Mi duda está en el cacho de la bicicleta. Jajajaja. Mejor nosotros que ellas”; “Ay yo te amo cada día más, qué bueno que de hombre a hombre aconseje que esto no es malo, como muchos lo creen”; “Excelente mensaje, necesitamos más hombres que piensen en sus parejas y el procedimiento mucho más doloroso y riesgoso que nos toca a nosotras!”; “Hace 11 años me hice la Vace, así debe ser la planificación, y tener claridad sobre esta decisión, en especial con tanto mito que hay al respecto”, dicen algunos de los comentarios destacados.