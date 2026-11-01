El accidente ocurrido durante la madrugada del pasado 26 de octubre, en inmediaciones del río Ariguaní, entre Pueblo Nuevo y Bosconia, Cesar, conmocionó al mundo vallenato.

El vehículo en el que se movilizaban el cantante Kbeto Zuleta y los integrantes de su agrupación perdió el control, chocó contra la baranda de un puente y terminó parcialmente destruido en el afluente. El siniestro dejó dos artistas fallecidos y varios sobrevivientes, entre ellos el intérprete.

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Desde entonces, el cantante permanece bajo atención médica en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde sus familiares, seguidores y allegados han estado pendientes de su evolución.

Sin embargo, en las últimas horas se conocieron noticias alentadoras sobre la evolución del cantante. Según el comunicado publicado por su agrupación musical la noche del sábado 31 de octubre, Kbeto Zuleta despertó de manera espontánea, fue extubado y comenzó a hablar, además de reconocer a las personas que lo rodean.

“Hoy se registrar on avances importantes en la evolución de Carlos Alberto Zuleta, que recibimos con gratitud a Dios y esperanza. Durante esta jornada presentó una mejoría neurológica: despertó espontáneamente y fue extubado exitosamente. Se encuentra consciente y ha comendado a hablar y reconocer a las personas a su alrededor”, se lee en el reporte médico difundido por su hermano, Héctor Arturo Zuleta.

A pesar de los avances en su recuperación, Kbeto Zuleta continúa hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla. Según el más reciente comunicado, el cantante permanece “estable y bajo manejo médico integral” por parte de los especialistas.

El accidente ocurrido durante la madrugada del pasado 26 de octubre, en inmediaciones del río Ariguaní, entre Pueblo Nuevo y Bosconia, Cesar, conmocionó al mundo vallenato. Foto: Montaje SEMANA

En el mismo pronunciamiento, los representantes del artista agradecieron al personal médico y de enfermería por los cuidados brindados. Además, hicieron un llamado a sus seguidores para que mantengan las oraciones por la recuperación de los integrantes de la agrupación y sus familias. No obstante, aclararon que, por respeto a la privacidad de los afectados, no compartirán más detalles sobre la situación de cada uno.

“Pedimos también que mantengan en sus oraciones a los integrantes de la agrupación musical y a sus familia. Como familia y equipo, estamos al tanto de la situación de cada integrante; sin embargo, por respeto a su privacidad y a sus familiar, nos reservamos mayores detalles”, dice el comunicado difundido por el hermano de Kbeto Zuleta.