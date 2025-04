Reviven emotivo video en el que el papa Francisco compartió su rutina diaria en el Vaticano

No obstante, hace algunos años, específicamente, en el 2023, su santidad habló con el medio argentino Perfil y reveló cómo era una de sus rutinas al ocupar el importante cargo dentro de la institución de la Iglesia católica.

“Me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 4 de la mañana. A las 5 de la mañana ya estoy rezando y a las 6 celebro misa en una capillita que hay arriba” , dijo frente a las cámaras del medio digital.

“Después de que celebro la misa, tomo el desayuno y ya empieza el baile. Después, a lo largo de la mañana, casi todos los días, pero no todos, tengo audiencias en el Palacio y en la tarde doy otras audiencias. Luego me tomo un tiempo para lectura espiritual, rezar, contestar cartas porque me gusta escribirlas a mano”.