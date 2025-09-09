Suscribirse

Gente

“Sacan y aspiran”: Margarita Rosa de Francisco habló de su aborto y dio detalles del procedimiento

La famosa actriz, escritora y presentadora se sinceró sobre su decisión de no ser madre.

Periodista en Semana

10 de septiembre de 2025, 12:08 a. m.
Margarita Rosa de Francisco nació en Cali, en 1965.
La actriz contó cómo fue el aborto al que se sometió. | Foto: Penguin Random House

Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices y presentadoras de televisión con más trayectoria en Colombia. Esto ha permitido que a lo largo de los años, miles de personas se interesen en conocer algunos detalles de su vida y las situaciones que la han marcado.

La artista que le dio vida a importantes personajes en producciones como Gallito Ramírez, Café con aroma de mujer, La madre, La Caponera y El desafío, se sinceró sobre el aborto, compartió su visión personal y destapó su experiencia en cuanto a este tipo de procedimientos.

Margarita cuenta con dos libros publicados, y tiene su propia página web donde comparte sus pensamientos y escritos: margaritavasola.com | Foto: Archivo personal

En un primer momento, Margarita dejó en claro que nunca soñó con ser madre y pese a que, en cada una de sus etapas se preguntó si deseaba vivir la maternidad, la respuesta siempre fue clara.

Sin embargo, señaló que en varias ocasiones, su determinación frente al tema ha sido blanco de críticas por parte de personas en redes sociales, quienes al estar desacuerdo con la información que suele compartir, proceden a hacer comentarios ofensivos al respecto.

“Yo nunca he sentido que la gente muy cercana a mí se haya molestado por el hecho de que yo no haya querido tener hijos. Se ha molestado el público. Por eso me lo recriminan también bastante. Los hombres, cuando quieren atacarme por algo, me dicen: ‘Usted que no ha sido ni capaz de tener hijos’; ‘No es una mujer completa porque no ha tenido hijos’”, dijo frente a las cámaras.

Margarita Rosa de Francisco relató cómo fue su proceso de aborto

Aunque no dio detalles de la época en la que se enfrentó al aborto, la actriz reveló que estaba muy joven y, debido a la gran cantidad de oportunidades laborales que estaba teniendo, tomó la decisión de no tener el bebé que esperaba.

“Yo misma aborté alguna vez, voluntariamente, solamente una vez. Yo empecé a sentirme diferente físicamente, muy cansada. No tuve duda ninguna. Y estaba muy joven, estaba con muchas ofertas, cosas importantes que pasaban en mi vida profesionalmente. Dije, no quiero interrumpir mi vida profesional y nunca quiero ser mamá”.

Confesó que fue en compañía de una amiga muy cercana y vivió una experiencia ‘espantosa’, pues le provocó bastante dolor físico y emocional.

“Es como con esos aparatos que sacan y que aspiran, es horrible. Pero bueno, se hizo en un ambiente seguro. No entiendo cómo existía esa clínica ni cómo estos doctores accedieron a hacerlo sin mucho problema, realmente (...) Esto es un procedimiento que se estaba haciendo con regularidad y que había que tener plata para poderlo hacer”.

Indicó que, posteriormente, experimentó algunos problemas emocionales y durante mucho tiempo analizó lo sucedido: “No fue una cosa que yo hice y que no me importó. Me importó mucho. Fue una experiencia que no quiero volver a repetir (...) Me costó y también con mucha culpa. No fue sencillo. Y de por sí, no es sencillo ni creo que abortar deba ser sencillo. No considero que el aborto sea un asunto ligero, ni que es un anticonceptivo. No, creo que es un momento crucial para la mujer, si le llega a pasar eso y es una experiencia pesada”.

