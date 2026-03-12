Sale a la luz nota escrita a mano de Yeison Jiménez; la dejó antes de morir en trágico accidente

En este mes de marzo se cumplieron dos meses del fallecimiento del reconocido cantante de música popular, Yeison Jiménez. Su partida dejó un gran vacío en las personas que lo rodeaban: familia, amigos, colegas, allegados.

Dura coincidencia entre la muerte de Yeison Jiménez y Zalek, cantante barranquillero que perdió la vida en accidente en Medellín

Cada que llega el día 10 de cada mes, algunas de estas personas se toman las redes sociales para recordar al cantante y honrar lo que fue su vida, su música y su talento.

Recientemente, uno de los homenajes más llamativos fue el de Georgy Parra, quien era el productor de varios de sus más grandes éxitos y amigo cercano.

Georgy Parra y Yeison Jiménez Foto: Instagram @heidyjimenez38 - @letengoelchisme / Montaje SEMANA

En sus redes sociales, el famoso productor publicó un video en el que se puede ver al cantante de música popular al interior de una cabina de grabación interpretando una parte de la canción MLP, una de las últimas canciones del artista manizalita.

Esta publicación estuvo acompañada de un emotivo mensaje, el cual inició con una de las partes más importantes de la canción mencionada anteriormente: “Y con todo el cariño… pa’ todo aquel que no le gusta ver un pobre progresando en la vida, ¡oiga! Ya dos meses, pero aquí seguimos firmes con la 10 puesta“, escribió.

A lo anterior, añadió: “Les comparto momentos de la grabación de la voz y el papel que encontramos recientemente con partes de MLP a puño y letra de @yeison_jimenez con su firma incluso”.

Tal como lo mencionó el famoso productor, lo que más llamó la atención de esta publicación fue la hoja que encontró en la que Yeison Jiménez escribió con su propia mano unos versos de la mencionada canción.

“Dicen que es suerte, pero no saben todo lo que me he jodido. Que sigan hablando, yo aquí facturando. Camino de frente, yo sigo en la mía, de dónde es que salen… y me vale madre… Tanto malparido… camino de frente”, se lee en la hoja.

Para Georgy Parra, este papel que encontró es un tesoro, que pretende guardar con él como un recuerdo muy preciado.

“Este es el papel que enmarcaré al lado del cuadro que pintó @danielacondeactriz para ponerlo en el estudio. Pronto les mostraré cuando queden listos. Se les quiere, familia”, escribió.

Como era de esperarse, varios de los internautas dejaron comentarios en el post: “De las mejores canciones. Gracias, @georgyparra, por compartir estos momentos tan valiosos y memorables que permanecen por siempre en el corazón”, “Las leyendas nunca mueren, gracias, maestro, por compartirnos estos lindos recuerdos”; “Se nos fue un grande”; “Aún sigo sin superarlo. Qué lindo recuerdo”; “Uff, y las mejores composiciones le salían a papel y lápiz, qué grande la firma”, se lee en la publicación.