Sale a luz el último video de Yeison Jiménez con vida; se resalta importante detalle

El cantante de música popular fue captado por la cámara de seguridad de un establecimiento comercial.

Laura Camila Másmela Bernal

11 de enero de 2026, 2:36 a. m.
Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo.
Tras el fatídico accidente en el que Yeison Jiménez, uno de los cantantes más importantes de la industria de la música popular en Colombia, sus millones de fanáticos se han pronunciado por medio de las redes sociales, dejando mensajes de tristeza y dolor por el inesperado suceso.

Con el paso de las horas se han revelado algunos detalles sobre sus últimos conciertos, entrevistas en las que habló de sus próximos proyectos e incluso un video en el que reveló que soñó con que iba a morir en un accidente aéreo.

YEISON JIMÉNEZ
YEISON JIMÉNEZ

Sin embargo, uno de los que más ha llamado la atención es el que, se dice, que sería el último en el que fue registrado por una cámara de seguridad. Este material fue publicado por El Tiempo, y en este se puede observar al intérprete de Ya no mi amor y Aventurero dentro de un establecimiento público en Boyacá.

Según informó el medio de comunicación, estas imágenes fueron compartidas por la dueña del lugar, quien inmortalizó el momento al darse cuenta de que el famoso cantante estaba en su propiedad, sin saber que esta sería la última toma en la que quedó registrado antes del accidente.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

El cantante fue captado a las 2:18 de la tarde del día sábado, 10 de enero, mientras compraba algunos productos típicos de la gastronomía boyacense, dentro de los cuales estaría un bloque de queso campesino, representativo de la región.

“Entró acompañado de tres personas, preguntó por nuestros productos, comió queso con bocadillo y nos pudimos tomar una foto con él”, dijo una de las trabajadoras del lugar que habló con El Tiempo.

Yeison Jiménez había soñado que tendría un grave accidente aéreo: así lo contó

Además, reveló que estuvo durante varios minutos en el lugar en compañía de algunas personas de su equipo de trabajo y, posteriormente, se habría subido a la camioneta que lo llevó al aeropuerto en donde abordó la nave en la que, finalmente, se ocasionó su deceso.

“Él era bueno. Dios lo tenga en su santa gloria”; “Tan lindo, él era un ser de luz”; “El regalo le quedó a las empleadas, y fue la última foto con él”; “Qué descanse en paz”; “Qué duro el impacto emocional de esas señoras al saber que seguramente, fueron las últimas personas que se tomaron la foto con el hombre” y “No era mi género favorito, pero era muy talentoso y es muy triste su repentina partida. Toda mi solidaridad con su familia, sus amigos y sus fans”, escribieron los internautas.

