Desde la segunda semana de enero, más específicamente el lunes 12 de enero, La casa de los famosos se estrenó en su tercera temporada, y desde entonces, los participantes han dado de qué hablar al tener ciertos comportamientos y abordar temas de discusión.

En los primeros capítulos, luego de una de las actividades propuestas por El Jefe, Nicolás Arrieta y Valentino Lázaro fueron los protagonistas de una conversación en donde el punto central fue la captura de la influencer Epa Colombia.

“Lo mejor que le pudo haber pasado a ella fue ir presa. Porque le cambió la imagen. ¿Tu te acuerdas de lo que decían de ella antes de ir presa?“, preguntó inicialmente Nicolás, dejando ver que la percepción de la creadora antes de esto, pese a que se había convertido en empresaria, era negativa.

Y añadió: “¿Tú sabes qué hubiera pasado si ella no va presa? Hubieran dicho: ‘Claro, como tiene plata, pagó’“.

Por el contrario, Valentino afirmó que para él, Epa Colombia ya había cumplido con la multa y la condena es un exceso.

“Ella también pagó, ya pagó, pagó la multa que le cobraron, todo. Es más, a ella le están cobrando más de lo que ya pagó. No, yo creo que eso ya es suficiente para lo que estaba haciendo [...] Epa, te extraño, epa. Espero que seas libre pronto”, dijo el habitante de la casa.

Pesa a la afirmación de Valentino, Nicolás no cedió y volvió a dar su opinión: “Para mí es una persona que ha hecho unas vainas rarísimas, unos torcidos rarísimos, presuntamente [...] ¿Qué pasa? Que de todas formas merece una segunda oportunidad y toda la vaina y su hija. Pero hay muchas mujeres presas con hijos también, ¿y quién aboga por ellas? Nadie”.

Karol Samantha, Novia de Epa Colombia, habló por palabras de Nicolás Arrieta

A través de la cuenta de Keratinas de la influencer, Karol Samantha publicó un mensaje en el que afirmó primero que no ha tenido buenos días y luego lanzó un comentario que sería una respuesta a los comentarios de Arrieta por la compleja situación que vive su prometida.

“Discúlpenme por no darles contenido de la empresa, pero hay días como estos que son difíciles de llevar. Más sin embargo seguiremos siendo las mujeres fuertes que les hemos mostrado durante esta dura prueba”, fue lo primero que escribió en la historia de Instagram.

“Y no me interesa si hay personas que dicen que ella ‘lo merece’, gente que hasta en un reality salen a ser jueces de Dane, para mí, para su hija, para sus papás, para su familia, para su equipo de trabajo, Dane es una mujer ejemplo a seguir por lograr los anhelos de su corazón con su constancia, amor, perseverancia, actitud. Eres la reina, amor mío", concluyó, dejando claro que pese a las opiniones acertadas o erróneas de otras personas, Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, es un ejemplo para ella y su familia.