Sara Uribe lució con orgullo las imperfecciones de su cuerpo; se dejó ver al natural

Sara Uribe se ubicó como una de las creadoras de contenido más comentadas de las redes sociales, debido a los detalles de su vida personal que salieron a la luz, los trabajos que realizó en los medios y la participación que tuvo en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, donde quedó como ganadora.

Con el paso del tiempo, la también modelo despertó toda clase de curiosidad en miles de usuarios de las plataformas digitales, debido a las publicaciones que compartió donde reveló parte de su vida privada y personal. Uno de los puntos que más generó alboroto en el público fue la relación que sostuvo hace varios años con Fredy Guarín, exfutbolista colombiano.

Sara Uribe y Fredy Guarín tuvieron a su primogénito Jacobo. - Foto: Instagram

De este vínculo nació su primogénito Jacobo Guarín, quien en ocasiones se convirtió en protagonista de distintas publicaciones y comentarios en redes sociales. Sara Uribe y el deportista terminaron su relación, tomando caminos distintos y centrándose únicamente en el bienestar del menor.

No obstante, la modelo y también presentadora es una de las figuras públicas que más ha dado de qué hablar, no solo por su participación en el reality del Canal RCN, Survivor: La Isla de los Famosos, si no por las diversas revelaciones que ha hecho por medio de sus redes sociales sobre la realidad de este concurso.

Al igual que los otros participantes que han salido de la competencia, la paisa se cansó de que a cada rato le escriban, que les tocaba fácil, que todo era actuado y sobre todo libreteado, algo que la misma producción se ha encargado de desmentir.

Sara Uribe habló de la intimidad de las mujeres en 'La isla de los famosos'. - Foto: Captura de Pantalla programa 'La isla de los famosos' Canal RCN

“Es algo supercurioso porque cuando hay muchas mujeres reunidas las feromonas empiezan a hacer efecto. Entonces, si a una le viene el periodo, a todas les viene el periodo (....) Nos daban un tampón al día y en una bolsita teníamos que recoger todos los tampones porque obviamente había que cuidar el medioambiente. Entonces era supercomplejo”, expresó la modelo a la pregunta de cómo hacían con esas cosas que no podían controlar.

Por otra parte, confesó que se limpiaban con las manos y con el agua del mar sus necesidades fisiológicas, igualmente para mantener un poco limpia la boca usaban cabuyas y arena.

Pese a todo lo fuerte que tuvo que pasar allí, desde que tenía 14 años sabía que quería hacer parte de la farándula nacional. En su trayectoria profesional ha podido vincularse laboralmente a medios nacionales como Canal Uno y Caracol Televisión, específicamente en los espacios de Lo Sé Todo, La Kalle y La vuelta al mundo en 80 risas.

Uno de los aspectos por los que se le considera una de las mujeres con más seguidores es, no solo su personalidad arrolladora, sino también sus atributos, convirtiéndose en el más deseado por los hombres y envidiado por algunas de sus admiradoras.

Pese a que muchos aseguran o creen que tiene varios procedimientos estéticos, no es así. De acuerdo con lo que ha contado por redes sociales, sus senos sí son operados, pero su cola no, ni tiene biopolímeros como otras famosas, entre ellas Marcela Reyes, La Segura o Jessica Cediel.

No obstante, ha resaltado que también se ha hecho lipotransferencias y lamentablemente una de las últimas le quedó “mal” y aunque al comienzo trataba de taparse con lo que más podía, hoy en día lo muestra con orgullo.

“Lo que pasa es que a mí me hicieron una cirugía y me quedó un morrito —de piel— y no me gusta cómo me quedó el ombligo, porque yo antes tenía todos los cuadritos y se me veía todo”, explicó Uribe a través de sus historias de Instagram.

Uribe mostró una vez más lo orgullosa que está de su cuerpo, tras publicar una historia en su cuenta de Instagram en ropa interior, en la que dejó ver sus “imperfecciones”, pero a la que les añadió un emotivo mensaje: “Si me quiere así, me merece así”.