MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los programas que más ha llamado la atención de los televidentes y desde la última eliminación las celebridades que continúan en competencia han hecho lo posible por hacer parte del top 10.

La primera en hacer parte del ranking de los mejores fue Violeta Bergonzi, quien logró conquistar a los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la mexicana Belén Alonso.

Luego, en un reto de campo, Valentina Taguado y Raúl sorprendieron con su plato a los comensales y obtuvieron la mayor cantidad de votos, lo que les permitió unirse a su compañera y ser parte del top.

Por último, en el capítulo del 13 de octubre, Patty Grisales logró subir al balcón, luego de lograr presentar bien cocinada la masa de su preparación, pues había sido un grave error que los demás cocineros habían cometido.

Próximo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’

Las celebridades que quedaron con delantal negro fueron Luis Fernando Hoyos, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard, Carolina Sabino, David Sanín, David Sesga y Pichingo, pues el comediante por decisión de Valentina, Raúl y Violeta no cocinó en la última prueba y no tuvo oportunidad de salvarse.

Esta noche uno de los siete cocineros se despedirá de la cocina y su salida sería una de las más nostálgicas, pues según la información registrada por Pulzo los indicios apuntarían a que David Sanín sería el próximo eliminado.

Un error que podría tratarse de sabor o técnica haría que los jurados tomen la difícil decisión de escogerlo para que abandone una de las cocinas más importantes del país.

¿Quién fue el último eliminado de ‘MasterChef Celebrity 2025′?

En la noche del viernes 3 de octubre, Jorge Herrera se despidió de la cocina y su salida marcó historia en el programa, pues tuvo una segunda oportunidad de ingresar al reality, pero después de una semana de participación volvió ser eliminado.

El actor que interpretó Hermes Pinzón en Yo soy Betty, la fea y en las nuevas grabaciones que se han llevado a cabo, obtuvo la mayor cantidad de errores. Según los chefs, el arroz estaba ‘masacotudo’, le hacía falta sal y los camarones estaban pasados de cocción.