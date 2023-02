Se filtraron los nombres de los participantes que podrían ser finalistas en el programa ‘La descarga’

La descarga, de Caracol Televisión, cada vez cautiva más a los televidentes por el talento de los participantes en ese reality de canto en el que los jurados también terminaron siendo protagonistas. Cada episodio llega con una sorpresa distinta, despertando reacciones en miles de espectadores que siguen el paso a paso de la competencia que está pronto a terminar.

El reality continua con las reñidas etapas para encontrar a la mejor voz, con el reto de cada participante de destacarse en sus presentaciones frente a los mentores Marbelle, Santiago Cruz, Maía y Gusi.

Gusi, Maía, Santiago Cruz y Marbelle se han metido en los hogares colombianos con este reality. - Foto: Caracol TV

Pues bien, recientemente, el periodista Carlos Ochoa hizo a través de su cuenta personal de Instagram, una revelación sobre quiénes serán los participantes que lleguen a la gran final del concurso de canto, asegurando, además, que fuentes cercanas a esta producción lo llamaron para contarle el chisme.

“Me llamaron a contar que ya estarían los cuatro finalistas de este reality de Caracol... La paisa Dareska, primer finalista supuestamente del equipo de Marbelle, cantante de música popular ¿A ti te gusta?, porque a mí me parece chévere. Breiner Gaster, conocido como ‘El tenor’, sería el segundo de los cuatro finalistas y el representante del grupo de Gusi. Stefany Zabaleta sería la participante escogida por Santiago Cruz para llegar a la supuesta final. (...) Oropesa del equipo de Maía, sería supuestamente el elegido para llegar a la final de ‘La Descarga’ quien canta todo tipo de música —sobre todo ranchera y popular— (...) Esto está difícil”, señaló el comunicador.

Asimismo, Ochoa concluyó su relevación mencionando que las grabaciones del reality, prácticamente, ya terminaron y que, tan solo queda pendiente el último capítulo, donde los supuestos finalistas se enfrentarían la batalla final por el premio mayor.

“En este último capítulo se va a conocer quién va a ser el ganador y, supuestamente, tendrá una parte en vivo y otra pregrabada ¿Cómo va a ser esto? ¿Logrará subir en rating?”, manifestó el presentador del canal regional Teleantioquia.

Mentores de 'La descarga' - Foto: Captura de pantalla de YouTube

“Casi muero junto a mi hija”: la dura revelación que hizo participante de ‘La Descarga’

Este fue el caso de Katta Kastaño, quien decidió revelar una dura situación a sus compañeros de equipo, por la que tuvo que atravesar en su vida; casi pierde la vida junto a su hija mayor.

“Estaba con mi hija y nuestro gato en el cuarto. Nos dormimos y apenas vi el fuego tomé una toalla y salí corriendo al baño y la mojé. Busqué a mi hija, se la coloqué en la cara y regresé con ella al baño. Yo la cargaba para que pudiera respirar a través de una ventanita que había allí”, fueron las primeras palabras de Kastaño.

Katta Kastaño junto a su hija. - Foto: Tomada de Instagram @kattakastano

La cantante, de 23 años, señaló que el incendio se produjo, al parecer, por un cortocircuito. Además, relató cómo logró salir con su pequeña, en ese momento, de siete años cuando no había luz y todo su apartamento estaba lleno de humo: “Tomé a la niña con una mano y con la otra al gato, y dije que tenía que sacarlos de allí como sea (...) En dos segundos me preparé para entender que no me importaba morir quemada siempre y cuando sacara a mi hija de allí. No iba a permitir que ella falleciera”, señaló la joven.

Ante la difícil situación en la que se encontraba, la participante logró encontrar una puerta por la que logró salir: “Cuando logré conseguir la puerta la abrí, y un chorro de agua me dio en la cara y me estrellé contra la pared, en ese momento se me perdió el gato y la niña. No los veía y ya me estaba quedando inconsciente hasta que ella me cogió de un pie. Poco después nos desmayamos (...) Llegaron los bomberos, pero ya el gato estaba muerto. Mi hija no botó ni una lágrima, y solo me decía: ‘Mami, estamos vivas’”, indicó.

Finalmente, la mujer aseguró que esa difícil experiencia la cambió por completo, pues en un principio “lo que quería era volverme famosa, estaba obsesionada con eso. Y después de ese episodio solo me importa mi hija y mi familia”.